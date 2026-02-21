Luis Díaz volvió a sobresalir en el Bayern: así fue calificado tras la victoria ante Frankfurt

El Bayern Múnich reafirmó su liderato en la Bundesliga 2025-26 tras vencer 3-2 al Eintracht Frankfurt este sábado 21 de febrero, en un compromiso correspondiente a la fecha 22 que dejó dominio bávaro durante gran parte del encuentro y un cierre inesperadamente apretado.

Nuevamente estuvo en cancha Luis Fernando Díaz Marulanda, quien actuó como extremo por izquierda y disputó los 90 minutos. El guajiro fue uno de los puntos más altos del equipo, recibiendo una calificación de 7,7/10 por parte de portales especializados, reflejo de su incidencia constante en ataque y su compromiso en la presión alta.

Lea también Selección Colombia: el mensaje de CAV a Lorenzo ante la posible convocatoria a Falcao

Aunque Luis Díaz no marcó goles ni dio asistencias frente al Eintracht Frankfurt, su aporte fue determinante en la estructura ofensiva del Bayern Múnich. Su movilidad, desborde y capacidad para fijar marcas permitieron abrir espacios para compañeros, siendo pieza clave en el funcionamiento colectivo.

El equipo bávaro resolvió el partido en los primeros 20 minutos. Pavlovic abrió el marcador al 16’ tras un error defensivo del rival, y apenas cuatro minutos después apareció Harry Kane para ampliar la ventaja con un certero cabezazo, consolidando la superioridad local en el Allianz Arena.

El Eintracht Frankfurt intentó resistir el vendaval ofensivo, pero el Bayern impuso condiciones desde el inicio: posesión, recuperación inmediata y juego profundo por las bandas, donde Díaz fue protagonista permanente. El colombiano alternó diagonales con retrocesos defensivos, mostrando equilibrio y disciplina táctica.

En el segundo tiempo, nuevamente Kane se hizo presente en el marcador. Al minuto 68, el delantero inglés sacó un zurdazo desde fuera del área para el 3-0, resultado que parecía sentenciar definitivamente el compromiso y reforzar el favoritismo del Bayern Múnich en la lucha por el título alemán.

Sin embargo, el tramo final trajo tensión. Un penal permitió el descuento del Eintracht y, más adelante, un error en salida derivó en el 3-2 al minuto 86, generando incertidumbre en los últimos instantes pese al claro dominio que había mostrado el conjunto local durante gran parte del duelo.

Lea también Selección Colombia: fecha límite para conocer la convocatoria para la Copa del Mundo

Aun con el susto final, el Bayern suma tres victorias consecutivas y mantiene una ventaja considerable en la tabla de posiciones de la Bundesliga 2025-26 (nueve puntos), enviando un mensaje directo al Borussia Dortmund antes del juego de la próxima jornada.

Para Luis Fernando Díaz Marulanda, el partido dejó una confirmación: su regularidad lo consolida como uno de los hombres de confianza en el frente de ataque del Bayern Múnich. Más allá de las estadísticas individuales, su influencia en el juego colectivo demuestra que su nombre es cada vez más relevante en el fútbol europeo.