"Busquemos la equidad en la repartición": Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe

El debate de la repartición de los dineros por cuenta de los derechos televisivos empieza a ser determinante en el año en el que se renueva la licencia del fútbol profesional colombiano. En esta ocasión, el residente de Santa Fe, tocó el tema en Medio Tiempo de Win Sports, y ratificó su posición frente al futuro de los derechos de TV.

A finales de 2025 el periodista Carlos Antonio Vélez reveló cómo se hace el pago de los dineros por derechos televisivos: “Win Sports paga 55 millones de dólares anuales a la Dimayor por los derechos, pero que la forma en que se divide ese dinero no depende del canal, sino de la Asamblea de clubes, es decir, de los propios equipos”.

Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, habla de la repartición de los dineros en el FPC

Eduardo Méndez, dirigente del FPC, reveló: “Yo hago parte de una comisión de mercadeo que lo que busca y pretende es que los ingresos que entran por televisión se incrementen, respetando el primer proponente que hay. ¿Y cuál es el primer proponente que existe? Pues Win, porque es el que tiene el derecho de preferencia de cualquier opción que llegue, Win va a ser el que tiene toda la ventaja para continuar acá”.

Sobre el tema de igualdad deportiva la Dimayor ya ha empezado a equiparar las fuerzas: “Como pretenden o manifiestan algunos presidentes que debe haber una igualdad tanto deportiva, para proceder a hacer una repartición equitativa”. El presidente dejó su posición: “para mí, la deportiva da cuando todos dicen: es que hay equipos que tienen ventaja porque juegan 30, 35, pueden inscribir mientras que nosotros 25. Hoy ya comenzaron a legislar y todos tenemos la misma obligación y tenemos la misma condición en la parte deportiva 25 y cada uno sabrá qué trae, qué contrata o cómo lo requiere”.

Lea también Mensaje de Beckham a Nacional por la Sudamericana contra Millonarios

Méndez no fue ajeno al tema de dineros: “digamos que ahí ya vamos buscando un equilibrio deportivo. Ahora busquemos la equidad en la repartición porque no es lo mismo el equipo que invierte, que contrata, sí, a quien forma. Entonces hay diferencia”.

El presidente de Santa Fe fue claro en su mensaje: “la distribución tiene que ser equilibrada. Yo soy de los partidarios de que los equipos que logren resultados deportivos tengan derecho a una mejor participación en la repartición de todos los dineros que ingresen a la Dimayor”.