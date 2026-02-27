Mensaje de Beckham a Nacional por la Sudamericana contra Millonarios

Millonarios tuvo una jornada memorable contra el Deportivo Pereira, los nubarrones empiezan a despejarse en la mita del campeonato del todos contra todos, de la Liga Betplay; los hinchas albiazules celebran por el ascenso que viene teniendo el equipo, más allá de la tabla, en lo deportivo. Beckham David Castro respondió a la confianza del entrenador y fue nombrado jugador del partido.

Ell equipo visitante no logró sentirse cómodo en la cancha durante todo el partido, terrible presentación del equipo, la intensidad en la presión del mediocampo de los capitalinos dejó ver el proceso que viene desarrollando Fabián Bustos con el equipo albiazul. Un huracán contra el Pereira.

Beckham habla sobre el duelo contra Nacional: "llegamos con buen aire para el partido de la Sudamericana"

Su injerencia en el juego fue determinante, además de la pintura de gol que marcó en la segunda etapa, en dónde más allá de las falencias del rival, los embajadores cumplieron. El medio campo, con Mackalister a la cabeza, hizo el trabajo sucio, la presión, trabajo de obreros para que la defensa recuperara la pelota y enviara pases de gol a sus delanteros. Buen juego interno y con transiciones rápidas.

De los más beneficiados con la confianza depositada empieza a ser Beckham Castro, al término del 5-1 entregó sus conclusiones a la transmisión oficial de Win Sports: “Muy bien, muy contento por el triunfo, lo necesitábamos, llegamos con buen aire para el partido de la Sudamericana, agradecerle a toda la gente que nos apoyó siempre, tanto aquí como en Techo, entonces seguir y ojalá clasifiquemos en Medellín”.

El ascenso en la tabla es evidente, a un punto del octavo y con la mitad del campeonato por delante parece ser un panorama diferente a la parte baja de la tabla de inicios de campeonato: “Fue un rival muy complicado, gracias a Dios pudimos pegar primero, hoy nos llevamos un triunfo, esperamos que podamos seguir así y seguir escalando en la tabla”.

Beckham Castro, sobre la Sudamericana: "mañana ya vuelve a salir el sol y pensar ya en Nacional"

Sobre el gol al segundo palo: “Si, creo que el profe siempre me dijo, que siempre cogiera hacia adentro y pegara, que yo tengo buena pegada, entonces hoy lo hice y afortunadamente pude marcar.

Finalmente dejó un mensaje directo para el próximo rival de Millonarios, Atlético Nacional por Copa Sudamericana: “Creo que todo se lo debo a Dios, por él es que estoy aquí, a mi familia que siempre me apoyó, mañana ya vuelve a salir el sol y pensar ya en Nacional”.