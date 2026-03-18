Bustos destaca la resiliencia de Millonarios: "nos quedamos cortos en el marcador"

El técnico de Millonarios FC, Fabián Bustos, valoró el rendimiento de su equipo tras la contundente victoria 3-0 frente a Atlético Nacional, en un clásico que dejó sensaciones muy positivas para el conjunto capitalino.

¿El mejor partido de Millonarios en la era de Fabián Bustos?

El estratega inició destacando el aspecto emocional y espiritual del grupo. “Primero quiero darle gracias a Dios, es el guía de mi vida y de este equipo”, expresó, antes de entrar en el análisis futbolístico de un compromiso que, según él, fue uno de los más completos desde su llegada al banquillo azul.

Bustos subrayó la ambición ofensiva de su equipo, reflejada en la cantidad de opciones generadas. “Fue uno de los partidos en los que más situaciones de gol creamos. Eso tiene que ver con las ganas que teníamos de ganar”, afirmó. Además, reconoció que la expulsión de un jugador rival facilitó la aparición de espacios, lo que permitió a Millonarios ampliar su dominio.

El entrenador también resaltó la capacidad de su equipo para sobreponerse a momentos adversos, como el penal a favor de Nacional en los primeros minutos. “Al inicio parecía que todo venía en contra, pero los chicos supieron mantenerse firmes y hacer un gran partido”, explicó.

En su análisis, Bustos consideró que el resultado pudo ser incluso más amplio desde la primera mitad, aunque reconoció fallas en la toma de decisiones en algunos pasajes del juego. “Nos quedamos cortos en el primer tiempo, tuvimos situaciones claras, pero no siempre elegimos bien los caminos”, indicó.

Fabián Bustos destaca la labor de Millonarios contra Nacional: "aún no hemos conseguido nada"

Para la segunda parte, el técnico destacó la capacidad de corrección del equipo, que logró controlar el ritmo del partido y seguir generando peligro. “Los jugadores ajustaron, manejaron el juego y sostuvieron la intensidad”, agregó.

Finalmente, Bustos hizo un balance del proceso desde su llegada, hace poco más de un mes, resaltando la evolución del equipo. “Cuando llegamos estábamos en una situación complicada. Hoy estamos más cerca de donde queremos estar, pero aún no hemos conseguido nada”, concluyó, dejando claro que el objetivo sigue siendo consolidar al equipo en la parte alta del campeonato.