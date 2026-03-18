Contreras, figura contra Nacional: "Queríamos demostrar por qué también lo habíamos hecho allá"

El clásico capitalino volvió a tener un protagonista indiscutido: Rodrigo Contreras. El delantero fue la gran figura en la contundente victoria 3-0 de Millonarios FC sobre Atlético Nacional, no solo por su gol, sino por su incidencia directa en el desarrollo del juego, provocando además las expulsiones de dos referentes rivales.

Contreras recalcó que en casa tenían que certificar el triunfo en el Atanasio contra Nacional

Desde el arranque, Contreras dejó claro que el equipo tenía una misión: hacerse fuerte en casa. “Sabíamos que jugábamos con nuestra gente y teníamos que hacernos respetar. Lo hicimos desde el primer momento, con intensidad, con ganas y con corazón”, expresó tras el encuentro, reflejando el espíritu competitivo del conjunto embajador.

El atacante abrió el camino de la victoria con un gol en los primeros minutos, ratificando su papel como verdugo reciente del cuadro antioqueño. Pero su impacto no se limitó al marcador. Su constante movilidad y presión generaron incomodidad en la defensa rival, al punto de incidir en las expulsiones de William Tesillo y Jorman Campuzano, que terminaron condicionando el partido.

“Buscamos el partido de principio a fin, sabíamos que enfrentábamos al líder, pero queríamos demostrar por qué también lo habíamos hecho allá”, agregó Contreras, haciendo referencia al reciente antecedente entre ambos equipos en la Copa Sudamericana.

Más allá del resultado, el delantero pidió mesura y mantener los pies sobre la tierra. “Este es el camino, pero no hemos ganado nada todavía. Conseguimos dos clásicos para la gente, pero falta mucho”, advirtió, pensando en la lucha por ingresar al grupo de los ocho.

Contreras también destacó la fortaleza del grupo humano como una de las claves del presente del equipo. Según explicó, el buen ambiente en el vestuario ha sido determinante para que los resultados comiencen a llegar de manera natural.

La motivación del argentino Rodrigo Contreras, goleador de Millonarios

El cariño de la hinchada no pasó desapercibido para el argentino, quien se mostró emocionado al escuchar su nombre coreado en El Campín. “Es un orgullo enorme. No imaginaba que en tan poco tiempo la gente me brindara tanto afecto”, confesó.

Finalmente, dedicó unas palabras a su familia, en especial a su hijo, a quien considera su mayor motivación. “Todo lo que hago es por él, para darle un mejor futuro”, concluyó, en una noche en la que su figura brilló dentro y fuera de la cancha.