Bustos habló de Falcao: su plan en Millonarios y posible llamado a la Selección Colombia

Fabián Bustos ha ilusionado a la afición de Millonarios, teniendo en cuenta los resultados registrados en sus primeros compromisos como director técnico del cuadro capitalino.

Con el argentino al mando, la institución bogotana registra un empate en condición de visita contra Deportivo Cali y victorias sobre Águilas Doradas y Llaneros.

En sus primeros encuentros como director técnico de Millonarios, Bustos le ha dado confianza a los delanteros Leonardo Castro, Rodrigo Contreras y Radamel Falcao García.

Fabián Bustos habló de Falcao

En diálogo con La Fm Más Fútbol, al entrenador de Millonarios se le consultó sobre la posibilidad de que Radamel Falcao García sea convocado a la Selección Colombia para disputar la Copa del Mundo.

Bustos fue contundente al asegurar que en su equipo Falcao siempre será titular si está en buenas condiciones físiccas.

Adicionalmente, destacó las cualidades de líder del experimentado atacante.

"Claro que sí. Lorenzo tiene experiencia y ha hecho las cosas muy bien. Él debe saber qué quiere para su equipo y lo debe conocer a Radamel que es un excelente líder. Es un tipo ganador que está afuera y contagia, ayuda y le va diciendo a sus compañeros detalles que ha vivido. A mí dámelo siempre. Si está mejor que los otros va a ser titular, si no está mejor seguro estará apoyando. Esos son los líderes positivos que te hacen bien", dijo

La posición de Mackalister Silva

Fabián Bustos también dio a conocer los planes que tiene con David Mackalister Silva en Millonarios.

Él puede jugar tranquilamente y yo y recuerdo que ha jugado cuando estaba Cataño y jugaba por izquierda, cuando estaba Daniel Ruiz, él jugaba atrás del nueve, creo que puede hacerlo como un mixto, obviamente que en recuperación le va a costar mucho más porque no es netamente su posición, pero se adapta fácil”, afirmó.

"Macka tiene una experiencia tan grande y es un líder positivo que nos va a ayudar muchísimo y bueno, después está en el sistema que vamos a utilizar, si yo creo que él puede hacerlo atrás del nueve, puede hacerlo como un interior o puedo hacerlo como un enganche natural”, agregó.