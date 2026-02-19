¡Cupo 25 de Millonarios! Estas son las condiciones de Fabián Bustos

Fabián Bustos pasó por los micrófonos de LA Fm Más Futbol, en Deportes RCN, y ante la prontitud al tomar el cargo en Millonarios no pudo ser tenido en cuenta para las contrataciones del equipo, el cupo 25 está disponible, estas son sus condiciones para integrar al grupo. El Dt ya tiene algunas opciones.

El entrador de Millonarios respondió: ¿Quién completará el grupo, con el cupo 25?

Bustos: "Bueno, está ahí si quedan algunos, creo que 10, 15 días para finalizar la inscripción. Si no aparece un jugador que la dirigencia está buscando, y que obviamente estamos atentos a alguna situación porque nos han contado algo que se pudo haber realizado que después no terminó avanzando".

Condiciones del entrenador de Millonarios: "Tiene que ser un jugador que sea colombiano, que esté libre o que tenga la posibilidad, que quiera venir y realmente que creamos que sea un aporte. Si no, está Campaz entrenando, creo que tiene una ventaja sobre el Rodallega, me gusta cómo entrena, me gusta como está queriendo estar en el plantel y si seguramente no aparece en esta semana alguien que sea importante con Campaz estaríamos muy conformes".

Mas adelante, sobre el final de la entrevista y agradeciendo la disposición del entrenador de Millonarios, Guillermo Arango le preguntó por la posibilidad, de que ese jugador 25, de llegarlo a encontrar la dirigencia, ¿fuera un número 10?

El entrenador de Millonarios fue claro con el tema: “Bueno, en el fútbol colombiano, que hace muchos años que he querido venir y por distintos motivos no habíamos llegado, es el país donde creo que con más 10 se juega, ¿no?”.

Bustos profundizó su respuesta: “Se juega mucho, se tiene mucho la pelota, los equipos juegan con números 10 y bueno, si uno tiene el jugador ideal, pongamos, si está el jugador en número 10, se arma el plan de juego o la estrategia o el sistema alrededor de ese jugador.

Condiciones de Fabián Bustos para ser el jugador 25 de Millonarios: "si es un 10 y es muy bueno, bienvenido sea"

El técnico hizo un paralelo de la posición de mediocampista creativo con los tres delanteros: “Yo siempre quiero mucho en la sociedad por eso lo de los tres delanteros de los otros días porque veíamos que entre ellos con los con el descenso, los tres técnicamente saben, entienden el juego, los tres son importantes en el área, creíamos que podían ser”.

El Dt concluyó diciendo: “No tiene que ser un 10 el número 25. si es un 10 y es muy bueno, bienvenido sea. Si es un mixto y es muy bueno, bienvenido sea. Si es un extremo o un carrilero, bienvenido sea. Ahora, si no es superior a lo que tenemos, no. Esperaremos a hacer los ajustes cuando haya que hacer, cuando se puede en la próxima ventana".