Cali presenta novedades para el 2026: hay tres nuevas bajas

La solución tiene que llegar para el Deportivo Calien el 2026 con la necesidad de sellar la clasificación para los cuadrangulares semifinales en el primer semestre y para escapar de una realidad negativa como lo es la tabla del descenso que ha dado de qué hablar.

Desde 2021, el Cali no sabe lo que es llegar a una final y deben recomponer el camino. Con Alberto Gamero ratificado, el club debe dejar de lado las adversidades que ha tenido que afrontar en estos últimos cuatro años y buscar instalarse en otra definición del título.

Por esta razón, el nuevo grupo inversor, junto con el presidente Humberto Arias y con Alberto Gamero ya empiezan a estudiar lo que será el siguiente año en temas de fichajes y de la composición de la institución. De hecho, ya se habla de un total de seis bajas para el 2026.

Además de las bajas habrá que esperar por la confirmación de las altas que tendrá cuando se habla de Rafael Romo en la portería o de un regreso ilusionante de Juan Ignacio Dinenno que fue goleador con 28 anotaciones en la institución.

EL COMUNICADO DEL DEPORTIVO CALI ANUNCIANDO TRES NUEVAS BAJAS

Hace unos días se supo que en el cuadro azucarero no iba a seguir Cristian Graciano que debía regresar al Deportivo Independiente Medellín, dueño de los derechos deportivos del jugador. Sin embargo, jugará en Real Cartagena. Tampoco seguirán Yeison Gordillo ni Guzmán Corujo.

Por medio de un comunicado que emitieron este martes 2 de diciembre, el Deportivo Cali confirmó la salida de tres jugadores. Javier Reina, Rafael Bustamante y Fabián Castillo. El club escribió que no siguen “tras finalizar los respectivos ciclos deportivos”.

Dentro del comunicado, el club también afirmó que, “la institución reafirma su compromiso con la construcción de un proyecto deportivo sólido, coherente y sostenible. Este comunicado refleja la información disponible al día de hoy. Las novedades adicionales serán informadas por nuestros canales oficiales conforme avance el proceso de conformación de la plantilla”.

Por ahora, el único de los jugadores que no seguirán en Cali que ya tiene equipo es el extremo Fabián Castillo que jugará a partir del 2026 en Internacional de Bogotá, el nuevo equipo que reemplazará a La Equidad Seguros.

CALI LA MANDÓ CAMBIADA CON DOS JUGADORES PARA EL 2026

El cuadro vallecaucano no quiere perder tiempo y ya inició las primeras semanas de pretemporada para llegar de la mejor manera para el 2026. Entre los rumores que rodeaban al Cali se hablaba de la salida de Fernando Mimbacas, delantero uruguayo.

Fue curioso que el delantero oriental se presentara en la pretemporada cuando se esperaba que se convirtiera en una de las bajas en el ataque. Además, Andrey Estupiñán, que se terminó decantando por sellar la renovación. El extremo tuvo posibilidades de dejar la institución y firmar con Millonarios que lo preguntó.

Cali también firmó la renovación del zaguero central uruguayo, Joaquín Varela que también estuvo presente en la pretemporada junto con Fernando Mimbacas y Andrey Estupiñán.