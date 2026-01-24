Deportivo Cali e Independiente Medellín se medirán este sábado 24 de enero en uno de los partidos destacados de la segunda fecha de la Liga BetPlay, en un duelo que enfrenta a dos equipos necesitados de sumar tras un inicio adverso en el campeonato.
El cuadro azucarero llega golpeado luego de perder 1-0 en su visita a Jaguares de Córdoba, resultado que encendió las alarmas en Palmaseca. La presión recae especialmente sobre el técnico Alberto Gamero, quien cerró el 2025 con una racha negativa y comenzó el 2026 con derrota, situación que ya generó advertencias desde la dirigencia.
Por su parte, Independiente Medellín tampoco tuvo el estreno esperado, ya que cayó 1-0 como visitante frente a Deportivo Pasto, en un encuentro en el que mostró falencias ofensivas y poca claridad en los metros finales.
Con ese panorama, el equipo antioqueño espera mejorar su estándar futbolístico bajo la dirección de Alejandro Restrepo, apostándole a un mayor orden táctico y a una respuesta inmediata que le permita sumar sus primeros puntos del semestre.
Cali vs Medellín: cómo VER EN VIVO HOY sábado 24 de enero
El partido Cali vs Medellín por la segunda fecha de la Liga BetPlay se disputará este sábado 24 de enero a partir de las 18:20 (hora local). El duelo se podrá ver en Win Sports + y Win Play, también transmitirá Deportes RCN en la señal de Youtube y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.
Horarios del partido:
Colombia, Ecuador y Perú: 18:20
Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 20:20
España: 00:20
Bolivia y Venezuela: 19:20
Estados Unidos: 19:20 (D.C. y Florida) - 18:20 (Chicago) - 15:20 (Los Ángeles)
México: 17:20