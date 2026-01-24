Deportivo Cali e Independiente Medellín se medirán este sábado 24 de enero en uno de los partidos destacados de la segunda fecha de la Liga BetPlay, en un duelo que enfrenta a dos equipos necesitados de sumar tras un inicio adverso en el campeonato.

El cuadro azucarero llega golpeado luego de perder 1-0 en su visita a Jaguares de Córdoba, resultado que encendió las alarmas en Palmaseca. La presión recae especialmente sobre el técnico Alberto Gamero, quien cerró el 2025 con una racha negativa y comenzó el 2026 con derrota, situación que ya generó advertencias desde la dirigencia.

Por su parte, Independiente Medellín tampoco tuvo el estreno esperado, ya que cayó 1-0 como visitante frente a Deportivo Pasto, en un encuentro en el que mostró falencias ofensivas y poca claridad en los metros finales.

Con ese panorama, el equipo antioqueño espera mejorar su estándar futbolístico bajo la dirección de Alejandro Restrepo, apostándole a un mayor orden táctico y a una respuesta inmediata que le permita sumar sus primeros puntos del semestre.

Cali vs Medellín: cómo VER EN VIVO HOY sábado 24 de enero

El partido Cali vs Medellín por la segunda fecha de la Liga BetPlay se disputará este sábado 24 de enero a partir de las 18:20 (hora local). El duelo se podrá ver en Win Sports + y Win Play, también transmitirá Deportes RCN en la señal de Youtube y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 18:20

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 20:20

España: 00:20

Bolivia y Venezuela: 19:20

Estados Unidos: 19:20 (D.C. y Florida) - 18:20 (Chicago) - 15:20 (Los Ángeles)

México: 17:20