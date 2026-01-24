[Video] Marino Hinestroza dio detalles de su frustrada llegada a Boca: "Siempre estuve firme"

Marino Hinestroza rompió el silencio y se refirió a su frustrada llegada a Boca Juniors, una operación que generó expectativa en el mercado, pero que finalmente no se concretó por falta de acuerdo entre los clubes.

Aunque el futbolista tenía la intención de vestir la camiseta del conjunto argentino, no hubo consenso entre Boca Juniors y Atlético Nacional para cerrar el traspaso, situación que terminó por enfriar una negociación que se extendió durante varios días.

En contraste, el extremo colombiano sí llegará al Vasco da Gama de Brasil, club que avanzó con mayor firmeza y logró llegar a un entendimiento con Nacional para quedarse con sus servicios de cara a la temporada 2026.

Hinestroza habló del tema en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, donde atendió a Deportes RCN antes de viajar a Brasil, dejando varias reflexiones sobre lo ocurrido y el nuevo paso en su carrera profesional.

Marino Hinestroza habló sobre su no llegada a Boca Juniors

Sobre la situación con Boca, el jugador fue claro al señalar que la decisión final no pasó por él: “No me corresponde hablarlo sino a Nacional. Esperé pacientemente a que se diera una oportunidad y se dio con Vasco da Gama”, explicó.

El atacante también confesó que su postura fue clara mientras duró la negociación con el club argentino: “Yo siempre estuve firme con la propuesta de Boca Juniors hasta cuando llegó Vasco da Gama. Hablaron entre clubes y Nacional tomó una decisión”.

Finalmente, Hinestroza destacó su satisfacción por el desenlace de la operación y el reto que asumirá en el fútbol brasileño: “Contento por el paso tan importante que estoy dando en mi carrera”, afirmó.

Trayectoria de Marino Hinestroza

Cabe recordar que Marino Hinestroza ya conoce el fútbol de Brasil, pues tuvo una pasantía en Palmeiras, además de haber militado en Orsomarso, América de Cali, Pachuca y Columbus Crew, sumando experiencia en distintos contextos competitivos.

¿Cuánto pagó Vasco por el fichaje de Marino?

Con 23 años, el extremo ve su llegada al Vasco como una plataforma clave para seguir creciendo y aspira a ser convocado a la Selección Colombia, con el objetivo claro de pelear un lugar en el proceso rumbo al Mundial de 2026, en una transferencia que se cerró por cinco millones de dólares por el 80 % de sus derechos deportivos.