Cali vs Millonarios EN VIVO HOY domingo 8 de febrero - Liga BetPlay 2026-I

Deportivo Cali y Millonarios se medirán este domingo 8 de febrero en el estadio Deportivo Cali, en un duelo correspondiente a la quinta fecha de la Liga BetPlay 2026-I, con expectativas altas por el contexto que rodea a ambos equipos.

En el conjunto azul será un partido especial, ya que Fabián Bustos debutará en el banquillo como nuevo entrenador, luego de la salida de Hernán Torres, en medio de un arranque de campeonato muy por debajo de lo esperado.

Millonarios llega golpeado en lo numérico, con apenas un punto de doce posibles, situación que lo obliga a buscar una reacción inmediata para no seguir perdiendo terreno en la tabla y empezar a enderezar el rumbo bajo la nueva dirección técnica.

Cali, por su parte, atraviesa un mejor momento. De la mano de Alberto Gamero, exentrenador de Millonarios, el cuadro azucarero ha sumado seis puntos en cuatro partidos y aparece en la decimosegunda casilla, con la ilusión de hacerse fuerte en casa y seguir escalando posiciones.

Cali vs Millonarios: cómo VER EN VIVO HOY sábado 7 de febrero

El partido Cali vs Millonarios, por la quinta fecha de la Liga BetPlay 2026-I se disputará este domingo 8 de febrero a partir de las 18:20 (hora colombiana). El duelo se podrá ver en Win Sports + y Win Play, también transmitirá el canal de Youtube de Deportes RCN, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 18:20

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 20:20

España: 01:20

Bolivia y Venezuela: 19:20

Estados Unidos: 19:20 (D.C. y Florida) - 18:20 (Chicago) - 15:20 (Los Ángeles)

México: 17:20