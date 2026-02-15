Cali vs Nacional EN VIVO HOY domingo 15 de febrero- Liga BetPlay

Se disputa la séptima jornada de la Liga BetPlay en la que los protagonistas serán Deportivo Cali y Atlético Nacional, dos escuadras que empezaron de manera similar la competencia, pero que con el pasar de los compromisos ha venido cambiando drásticamente, en especial para Deportico Cali.

El equipo que comanda Diego Arias llega mejor posicionado en la tabla, quedando ubicado en la séptima casilla con 9 unidades, manteniendo un invicto de tres partidos consecutivos obteniendo la victoria y buscando alargar la racha con su primer compromiso en condición de visitante.

Mientras que por el lado de la escuadra de Alberto Gamero el buen rendimiento se desplomó radicalmente, completando un total de cinco partidos en los cuales han sumado dos victorias, dos derrotas y un empate, lo que los deja justo en el puesto 12 con siete puntos.

Cali vs Nacional: cómo VER EN VIVO HOY Liga BetPlay 15 de febrero

El partido Cali vs Nacional por la séptima fecha de la Liga BetPlay se disputará este domingo 15 de febrero a partir de las 18:30 (hora colombiana). El duelo se podrá ver en Win+, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Colombia, Ecuador y Perú: 18:30

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 20:30

Bolivia y Venezuela: 19:30

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026

1️⃣ Internacional de Bogotá 14

2️⃣ Deportivo Pasto 14

3️⃣ Atlético Bucaramanga 10

4️⃣ América de Cali 10

5️⃣ Once Caldas 10

6️⃣ Atlético Nacional 9

7️⃣ Deportes Tolima 9

8️⃣ Junior 9

9️⃣ Llaneros FC 9

🔟 Águilas Doradas 8