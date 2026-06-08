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Atlético Nacional

Cardona lanza una advertencia a Junior: “Podemos hacer historia”

El experimentado mediocampista aseguró que el grupo mantiene intacta la convicción de revertir la serie.
Camilo Nieto
Edwin Cardona.
Edwin Cardona habló sobre la remontada de Nacional ante Junior. // @nacionaloficial

Atlético Nacional se juega este lunes una de las tardes más importantes del año cuando reciba a Junior en el estadio Atanasio Girardot por la final de vuelta de la Liga BetPlay. Tras la derrota 3-0 sufrida en Barranquilla, el conjunto verdolaga se aferra a la ilusión de una remontada y uno de los que más transmite confianza es Edwin Cardona.

El experimentado volante aseguró que el grupo mantiene intacta la convicción de revertir la serie, pese a la amplia ventaja conseguida por el equipo barranquillero en el partido de ida.

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“Yo creo que la palabra lo dice: motivante. Es que es la final y quedan 95, 98 minutos para darle vuelta a esto. Y creo que desde el partido que terminamos en Barranquilla, sabiendo que no habíamos hecho un buen juego, la mentalidad de todos los compañeros era esa: remontar”, afirmó el mediocampista.

Cardona reconoció la dificultad del desafío, pero destacó la confianza que existe dentro del plantel y el respaldo permanente de la afición: “Sabemos que es difícil, pero mientras tengas la fe, el aliento y las ganas que tenemos nosotros es importante. Como te digo, quedan todavía 98 minutos y en el fútbol nada está escrito. Agradecerle a esa gente porque siempre ha confiado, no solamente en la final, sino durante todo este proceso”, señaló.

Cardona: “No vamos a ahorrarnos nada en la cancha”

El futbolista también habló desde su sentimiento como hincha del club, una condición que le permite vivir la definición con una intensidad especial: “Yo siempre, como hincha, lo vivo más fuerte porque uno juega y es hincha, entonces creo que es duro. Ahorita toca poner el 100 %, como dice el profe, no ahorrarse nada y sabemos que podemos hacer historia”, expresó.

Pese a la confianza, Cardona dejó claro que el equipo no subestima al rival. “Obviamente respetando al rival porque sabemos que tenemos un rival también al frente y es muy bueno, pero nosotros haciendo nuestro trabajo, yo sé que podemos lograr ese objetivo”, concluyó.

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