Cardona lanza una advertencia a Junior: “Podemos hacer historia”

Atlético Nacional se juega este lunes una de las tardes más importantes del año cuando reciba a Junior en el estadio Atanasio Girardot por la final de vuelta de la Liga BetPlay. Tras la derrota 3-0 sufrida en Barranquilla, el conjunto verdolaga se aferra a la ilusión de una remontada y uno de los que más transmite confianza es Edwin Cardona.

El experimentado volante aseguró que el grupo mantiene intacta la convicción de revertir la serie, pese a la amplia ventaja conseguida por el equipo barranquillero en el partido de ida.

“Yo creo que la palabra lo dice: motivante. Es que es la final y quedan 95, 98 minutos para darle vuelta a esto. Y creo que desde el partido que terminamos en Barranquilla, sabiendo que no habíamos hecho un buen juego, la mentalidad de todos los compañeros era esa: remontar”, afirmó el mediocampista.

Cardona reconoció la dificultad del desafío, pero destacó la confianza que existe dentro del plantel y el respaldo permanente de la afición: “Sabemos que es difícil, pero mientras tengas la fe, el aliento y las ganas que tenemos nosotros es importante. Como te digo, quedan todavía 98 minutos y en el fútbol nada está escrito. Agradecerle a esa gente porque siempre ha confiado, no solamente en la final, sino durante todo este proceso”, señaló.

Cardona: “No vamos a ahorrarnos nada en la cancha”

El futbolista también habló desde su sentimiento como hincha del club, una condición que le permite vivir la definición con una intensidad especial: “Yo siempre, como hincha, lo vivo más fuerte porque uno juega y es hincha, entonces creo que es duro. Ahorita toca poner el 100 %, como dice el profe, no ahorrarse nada y sabemos que podemos hacer historia”, expresó.

Pese a la confianza, Cardona dejó claro que el equipo no subestima al rival. “Obviamente respetando al rival porque sabemos que tenemos un rival también al frente y es muy bueno, pero nosotros haciendo nuestro trabajo, yo sé que podemos lograr ese objetivo”, concluyó.