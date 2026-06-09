Cardona reveló la decisión detrás del penal fallado por Morelos

La derrota de Atlético Nacional en la final de la Liga BetPlay 2026-I dejó una imagen difícil de olvidar para los hinchas verdolagas: el penal desperdiciado por Alfredo Morelos cuando el equipo buscaba acercarse a una remontada histórica ante Junior de Barranquilla.

Tras el compromiso disputado en el estadio Atanasio Girardot, Edwin Cardona, autor del único gol de Nacional en la victoria 1-0, salió en defensa de su compañero y explicó cómo se tomó la decisión de que fuera Morelos quien ejecutara la pena máxima sancionada por el VAR.

“Nosotros somos 11 en el campo. Somos 11, más los que están en el banco. Me tocó ingresar y marcar el gol. Tenía confianza de lo que iba a hacer. Y en el momento del penalti ya habíamos decidido. Solamente que él me había dicho que pusiera el balón para confundir de pronto al arquero, a ver quién iba a patear”, reveló el volante en rueda de prensa.

Cardona también explicó que desde el terreno de juego percibió que Junior esperaba que fuera él quien cobrara: “Ya desde el banco yo estaba analizando que ya le estaban diciendo dónde iba a patear yo. Entonces por eso decidimos que él pateara. También estaba por algo especial y sé que si metíamos ese gol nos ponía algo más cerca para el título”, afirmó.

El experimentado mediocampista reconoció el duro golpe que representó la acción para Morelos, pero pidió comprensión y respaldo hacia uno de los referentes ofensivos del equipo.

Cardona reveló quién decidió que Morelos cobrara el penal

“Entonces, es fútbol, como te digo, nos podemos equivocar. Me pasó a mí. Fue algo muy duro, lo entiendo, pero él también está buscando algo especial para él. Y bueno, este es el fútbol”, señaló.

Finalmente, Cardona envió un mensaje de apoyo al delantero, quien terminó visiblemente afectado tras el encuentro: “Sé que es un guerrero, él sabe que lo quiero mucho. De esta nos vamos a levantar y estamos con él”, concluyó.