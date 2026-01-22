Se definió finalmente al campeón de la Superliga BetPlay 2026 tras un intenso partido con lluvia de goles en el duelo entre Junior vs Santa Fey que terminó dejando al cuadro 'cardenal' con su quinto trofeo de esta competencia en el palmarés, convirtiéndose en el más ganador.

El 'león' se coronó campeón por quinta ocasión y Junior de Barranquilla decepcionó, tanto en del partido de ida, en donde sufrió para conseguir un empate, y en el de vuelta al ser goleado por un marcador de 3-0. Dentro de los contras que tuvo el 'tiburón', Alfredo Arias, estuvo la actitud de los jugadores, a los cuales les faltaron ganas para sacar el marcador adelante. Sin embargo, Carlos Antonio Vélez justificó este resultado con que el equipo volvió a estar en construcción.

Alfredo Arias debe volver a construir a Junior

Junior salió campeón del semestre de clausura 2025 con un rendimiento sobresaliente y una plantilla de jugadores envidiable, con nombres que se encontraban pasando por su mejor nivel como José Enamorado y el propio Didier Moreno, quienes salvaron varios partido importantes.

Sin embargo, tras el título decembrino, los clubes se empezaron a interesar en los jugadores campeones y, respectivamente, a realizar fichajes. Este hecho dejó a Alfredo Arias con la obligación de replantear su idea de juego con base a los futbolistas que salieron durante el mercado de fichajes y empezar a trabajar desde cero con las nuevas contrataciones, buscando un acople con la base que se quedó.

Carlos Antonio Vélez, sin desmeritar la labor de Pablo Repetto y Santa Fe, también defendió el proceso de Arias, el cual continuó en el cargo, pero debe empezar otro proceso de construcción dentro y fuera del terreno de juego.

"Junior de Barranquilla está en construcción. Este equipo tiene alteraciones definitivas y fundamentales, por lo tanto hay que construir un desarrollo en la cancha diferente al que traían. Junior tenia una estructura basada en el funcionamiento de sus centrocampistas y el hombre contra hombre de un jugador desequilibrante por derecha".





Próximo partido de Alfredo Arias con Junior

La temporada 2026 no comenzó como se esperaba para Junior de Barranquilla, ya que cayó en el debut de Liga BetPlay ante Tolima en el Estadio Metropolitano y también dejó escapar la Superliga. Aún así el estratega uruguayo debe "pasar la página" y pensar en el siguiente reto, el cual volverá a ser en la liga local enfrentando a Millonarios, el domingo 25 de enero, en el Estadio El Campín.



