Chicó vs América EN VIVO HOY sábado 24 de enero - Liga BetPlay

Boyacá Chicó y América de Cali se enfrentarán este sábado 24 de enero en el estadio La Independencia de Tunja, en un compromiso correspondiente a la segunda fecha de la Liga BetPlay, con realidades opuestas tras la jornada inaugural.

El conjunto ajedrezado llega al duelo tras una dura derrota 4-0 en su visita a Atlético Nacional, resultado que encendió las alarmas desde muy temprano en la temporada. Chicó sabe que debe empezar a sumar cuanto antes para evitar complicaciones con el descenso, uno de sus principales objetivos del semestre.

Al frente estará un América de Cali que tuvo un arranque sólido, luego de imponerse 3-0 a Internacional de Bogotá en la primera jornada, en un partido disputado en el estadio Pascual Guerrero y que dejó buenas sensaciones tanto en funcionamiento como en resultados.

Para este compromiso en Tunja, se espera una buena presencia de público visitante, teniendo en cuenta el buen inicio del conjunto escarlata y el acompañamiento habitual de su hinchada, que buscará respaldar al equipo en una plaza tradicionalmente exigente.

Chicó vs América: cómo VER EN VIVO HOY sábado 24 de enero

El partido Chicó vs América por la segunda fecha de la Liga BetPlay se disputará este sábado 24 de enero a partir de las 20:20 (hora local). El duelo se podrá ver en Win Sports + y Win Play, también transmitirá Deportes RCN en la señal de Youtube y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 20:30

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 22:30

España: 02:30

Bolivia y Venezuela: 21:30

Estados Unidos: 20:30 (D.C. y Florida) - 19:30 (Chicago) - 17:30 (Los Ángeles)

México: 19:20