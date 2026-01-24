La Selección Colombia inició su camino en la Copa América de Futsal con un empate 2-2 frente a Brasil, en un partido intenso y de alto ritmo disputado este sábado 24 de enero, correspondiente a la primera fecha del torneo.

Desde el arranque, Colombia mostró personalidad, una postura que le permitió abrir el marcador muy temprano, sorprendiendo a la poderosa Canarinha.

Al minuto 3 del primer tiempo, Felipe Echavarría culminó una jugada colectiva de tres toques, nacida tras una recuperación en campo rival, para vencer al arquero brasileño y poner en ventaja a la Tricolor.

Brasil reaccionó con jerarquía y, con el paso de los minutos, empezó a imponer su juego. La igualdad llegó gracias a Pito, quien aprovechó un espacio para marcar el 1-1 antes del descanso.

En el segundo tiempo, el conjunto brasileño dio vuelta al marcador. Marlon apareció con un remate certero para el 2-1, reflejando el dominio momentáneo de la Canarinha en el trámite del encuentro.

La respuesta colombiana fue inmediata. Apenas unos minutos después, Sebastián Sánchez capitalizó una acción ofensiva y decretó el 2-2 definitivo, devolviendo la paridad y la tranquilidad al equipo nacional.

Próximo partido de Colombia en Copa América de Futsal

Con este resultado, ambas selecciones suman un punto en el Grupo B. En la próxima jornada, Colombia enfrentará a Venezuela este domingo 25 de enero a las 10:00 a. m. (hora colombiana), mientras que Brasil se medirá ante Bolivia.

¿Qué canal transmite la Copa América de Futsal?

Los partidos de la Copa América de Futsal se podrán ver a través de la App del Canal RCN, en un torneo que es clave, ya que las dos mejores selecciones de cada grupo clasificarán al Mundial de Futsal.