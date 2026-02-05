[Video] Dudas en el arco de Nacional: 'Chipi Chipi' Castillo responde

Nacional comenzó muy bien el partido, muchas opciones y no solamente en el primero, sino en el segundo tiempo, pero que hubo de pronto un bache con el gol de América, cómo lo analiza usted, cómo toma esa anotación

Portero de Nacional Harlem Castillo: "el ímpetu te hace por ahí tomar una que otra decisión errónea"

Pues la verdad, esto es fútbol y a veces es normal. Nosotros nos vamos a favor en el marcador y por ahí no esperamos ese golpe tan rápido porque sentí que el gol de América fue muy rápido, donde nos desconcentramos normalmente. Donde nos desconcentramos un poco y viene ese gol de ellos, y después de eso nos agarran el balón y por ahí nos desesperamos”.

El jugador, que es muy importante para el vestuario verdolaga, complementó su autocrítica: “el ímpetu y esas ganas estando de locales, estando con nuestra gente, querer recuperarla y querer volver a meter a América, te hacen por ahí tomar una que otra decisión errónea, donde te decía que saltamos, saltamos sin revisar la espalda y muchas veces nos salía así, entonces por ahí América aprovecha esa parte desespero de nosotros nos tiene el balón nos mueve y se siente más el gol”.

Chipi Chipi envió un mensaje a su rival: "felicitar a Soto porque la verdad fue una noche mágica para él"

En un principio se manejó la posibilidad que ante la ausencia de David Ospina el portero titular fuera Kevin Cataño, de 22 años, quien llegó esta temporada procedente del Real Cundinamarca: “gracias a Dios nosotros pudimos reponernos con el trabajo, siento que ellos en el segundo tiempo, sobre todo, se fundieron un poco, perdieron un poco más de gasolina y nosotros nos supimos ir arriba con los jugadores que tenemos, con la experiencia y con la característica de cada uno, meterlos en el arco de ellos y por ahí siento que el marcador fue un poco corto para todo lo que generamos, todo lo que creamos y felicitar a Soto porque la verdad fue una noche mágica para él”.