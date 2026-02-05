Apasionante juego en el estadio Atanasio Girardot, los primeros quince minutos fueron frenéticos, llegadas de lado y lado, y sobretodo, anotaciones de ambos bandos.

Al minuto 14 llegó el gol de Atlético Nacional, tras una mala salida de Jorge Soto, arquero del América de Cali, el balón le quedó a Milton Casco, lateral derecho argentino de Atlético Nacional y marcó el primer tanto del partido.

Apenas un minuto después el América logró igualar el resultado, apareció el volante Dylan Borrero, quien definió de pierna derecha tras un buen centro de Omar Vertel para igualar el marcador.

Tras la primera etapa el partido se disputa en la mitad de la cancha, las áreas han perdido protagonismo, el equipo escarlata no se esconde en su área. Cardona se ve obligado a bajar para ayudar en marca.

Al término de los primeros 45 minutos se ve un poco más seguro al conjunto visitante, los locales se aproximaron y tuvieron varias oportunidades, la defensa escarlata logró reponerse a algunas situaciones que supo controlar Jorge Soto.

Atlético Nacional tendrá que replantear para la segunda parte, el juego directo fue su mejor arma, pero con poco volumen, Rengifo y Cardona poco ha podido aparecer y hacerse dueños de la pelota, se les ve en labores defensivas.

En la segunda etapa el equipo antioqueño logró apabullar a los vallecaucanos, mostraron hambre y físicamente no pudo encontrar soluciones en las pelotas directas el equipo americano, Juan Manuel Rengifo tuvo un gran desplieue en defensa y en ataque, marcándose como la figura del encuentro.

Jorge Soto tuvo una destacada participación, el portero del América se repuso de un primer error en el primer gol de Nacional, porque la victoria de Nacional pudo ser mucho más holgada, el portero estuvo a la altura, el resultado final 2-1.