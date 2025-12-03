Cocinan primer fichaje de Repetto en Santa Fe; van por delantero argentino

Independiente Santa Fe, el más reciente campeón del fútbol colombiano, no podrá defender el título en este segundo semestre del año luego de perder 1-0 ante Tolima en el partido de la fecha 4 en los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-II.

Pese a la eliminación, el equipo rojo de la capital del país cumplió con una buena actuación en este 2025, logrando título de liga y avanzando a los cuadrangulares en el presente campeonato.

Lea también: Bombazo: Sebastián Villa podría ser nuevo refuerzo de Flamengo en 2026

En otras noticias: Pablo Repetto y el reto de dirigir a Independiente Santa Fe

Santa Fe reactiva interés por un delantero argentino

Las últimas dos fechas de los cuadrangulares tendrá al técnico Francisco ‘Pacho’ López en el banquillo ‘cardenal’, sin embargo, Pablo Repettoya fue anunciado como entrenador en jefe y empezará a trabajar en lo que será la conformación de la nómina pensando en los desafíos del 2026, donde recordemos Santa Fe jugará la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores.

Luego de la presentación del entrenador uruguayo, el periodista Mariano Olsen dio a conocer una información acerca de un fichaje que el ‘León’ buscaba concretar en este mercado de fichajes, se trata del atacante argentino Nahuel Bustos, jugador que despertaba interés en el equipo ‘cardenal’ desde el pasado semestre.

Delantero argentino aumenta sus chances de llegar al ‘León’

El futbolista de 27 años, quien actualmente milita en el Club Atlético Talleres de Córdoba, estaba en el radar de Santa Fe desde el semestre pasado, pero no se pudo concretar el préstamo que buscaba el equipo ‘cardenal’, sin embargo, ahora el jugador tendría más chances de llegar al ‘León’ ante la negativa del técnico Carlos Tevez de no darle continuidad.

Cabe mencionar que Nahuel Bustos tiene contrato con Talleres hasta diciembre del 2026 y deberá negociar un préstamo o una venta definitiva con Santa Fe, jugador que según datos de Transfermarkt está tasado en 1.8 millones de euros y que ha vestido las camisetas de clubes como San Lorenzo, Pachuca, Sao Paulo y Girona de España.