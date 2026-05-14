Logo Deportes RCN Vertical
Tablas de posiciones
Logo Deportes RCN Horizontal
Tablas de posiciones
Liga Betplay

Confirmada la programación para las semifinales de la Liga Betplay

Dimayor hizo oficial la programación de las semifinales de la Liga Betplay.
Jiovanny Andrés Ojeda Bohórquez
Horarios confirmados para las semifinales de ida de la Liga Betplay
Horarios confirmados para las semifinales de ida de la Liga Betplay

Los cuartos de final de la Liga Betplay llegaron a su final de manera exitosa y definieron a los cuatro mejores equipos que continúan con vida en la competencia, los cuales son Independiente Santa Fe, Atlético Nacional, Deportes Tolima y Junior de Barranquilla.

Los cruces ya están definidos de acuerdo a las llaves iniciales que se dieron en el sorteo y ahora solo hacía falta que Dimayor hiciera oficial la programación, fecha y hora, de los respectivos enfrentamientos de ida que se llevarán a cabo el sábado 16 de mayo.

Lucas González no se guardó nada con Jonathan Risueño: el dardo tras Pasto vs Tolima

Lea también

Lucas González no se guardó nada con Jonathan Risueño: el dardo tras Pasto vs Tolima

Definida la programación para las semifinales de vuelta de la Liga Betplay

En esta nota

Liga Betplay Santa Fe Atlético Nacional Deportes Tolima Junior de Barranquilla Colombia Fútbol Colombiano