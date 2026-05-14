Confirmada la programación para las semifinales de la Liga Betplay

Los cuartos de final de la Liga Betplay llegaron a su final de manera exitosa y definieron a los cuatro mejores equipos que continúan con vida en la competencia, los cuales son Independiente Santa Fe, Atlético Nacional, Deportes Tolima y Junior de Barranquilla.

Los cruces ya están definidos de acuerdo a las llaves iniciales que se dieron en el sorteo y ahora solo hacía falta que Dimayor hiciera oficial la programación, fecha y hora, de los respectivos enfrentamientos de ida que se llevarán a cabo el sábado 16 de mayo.

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Definida la programación para las semifinales de vuelta de la Liga Betplay