Lucas González no se guardó nada con Jonathan Risueño: el dardo tras Pasto vs Tolima

Jonathan Risueño ha vuelto a hacer de las suyas y volvió a estar en las declaraciones de los rivales en las respectivas ruedas de prensa posterior al juego entre Deportivo Pasto vs Deportes Tolima. Nuevos actores, pero un mismo protagonista como lo es el entrenador español.

Y es que, en el segundo partido entre Deportivo Pasto contra el Deportes Tolima, Jonathan Risueño ya desafiaba a los rivales y su actitud volvía a pasar al primer plano, dejando su capacidad en la dirección técnica del cuadro volcánico a un lado, pese a que no pudieron remontar la serie.

Durante los 90 minutos, el entrenador español ya estaba inquieto pateando una botella, tal vez de que su equipo no pudiera acortar las distancias y por la caída de 0-2 en el Estadio Departamental Libertad por las anotaciones de Jersson González y Juan Pablo ‘Tatay’ Torres.

Sobre el final, el caos llegó al escenario después de que los hinchas locales invadieran el campo para agredir a los jugadores del Tolima. También hubo cruces entre los futbolistas del Pasto y del cuadro tolimense en el que Jonathan Risueño fue protagonista.

LA PULLA DE LUCAS GONZÁLEZ CONTRA JONATHAN RISUÑO

En la rueda de prensa, Lucas González se dirigió a Jonathan Risueño que tuvo que ver en esos minutos finales en los que se gestó una trifulca en el campo de juego. El entrenador bogotano fue claro y sentenció que la responsabilidad de los directores técnicos es otra.

Lucas fue claro con el mensaje, “los entrenadores no deberíamos ser los protagonistas, estos deberían ser los futbolistas y los técnicos deberíamos centrarnos en ayudar a los equipos sin meternos con nuestros oponentes. Desafortunadamente, acá en Pasto se ha desviado esa atención”.

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Luego, indicó que, “somos responsables de lo que pasa en el fútbol colombiano. Principalmente las autoridades, porque han permitido que eso se repita partido tras partido”. Además, sin nombrar a Jonathan Risueño, dedicó palabras para el entrenador del elenco pastuso.

Pese a la campaña y de los resultados, el español es uno en la raya sacando adelante el proyecto y otro por sus polémicas. Por esta razón, Lucas sentenció que, “Pasto un equipo que lo hizo muy bien en las 19 fechas del torneo, tácticamente hacía cosas que otros no hacían, los equipos sufrían para contrarrestarlo, esto habla muy bien de su entrenador. Es una lástima que su entrenador no se centre solamente en la táctica y que se desvíe con otras cosas, para que terminen pasando comportamientos como el que pasó al final”.

JONATHAN RISUEÑO DESTACÓ AL TOLIMA

El entrenador español también dedicó palabras sobre el buen nivel del Deportes Tolima, “el rival es un buen rival. Felicitarlo, desearle lo mejor de aquí para adelante. Son una gran institución, que viene trabajando muy bien desde hace años, que lleva un proceso. Tienen buenos jugadores, un buen cuerpo técnico y al final han sido justos ganadores porque en los momentos clave han acertado y nosotros no”.

Lucas González indicó que siempre fueron superiores, “cada partido trae su afán y cada partido te exige unas características diferentes. Yo creo que iniciaste tu pregunta diciendo que la llave había sido muy pareja. Ahí la verdad no estoy de acuerdo, creo que nosotros hemos sido táctica y futbolísticamente muy, muy superiores a ellos”.

HUGO RODALLEGA TAMBIÉN SE QUEJÓ POR JONATHAN RISUEÑO

Después del partido entre Deportivo Pasto vs Santa Fe por la Liga BetPlay, Hugo Rodallega también habló sobre Jonathan Risueño por actitudes del español cuando jugadores del cuadro cardenal se acercaron al banquillo pastuso y el ibérico, según Rodallega decía cosas como que el rival era muy malo, y otros conceptos contra los jugadores visitantes.

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Hugo Rodallega le respondió en rueda de prensa, “profesor, le quiero decir que yo jugué durante 18 años fuera de Colombia, siempre fui extranjero, y uno como extranjero tiene que respetar al anfitrión. En este caso los anfitriones somos nosotros, usted es el visitante, usted es el que tiene un trabajo aquí en Colombia”.

Esta de Lucas González se suma a las declaraciones de Hugo Rodallega por molestias con Jonathan Risueño. Además, otras actitudes del español se han hecho más virales y complican al entrenador que ha sido protagonista para bien por su buen funcionamiento en el Pasto, pero, para mal por las situaciones extradeportivas.