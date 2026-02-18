Confirman el próximo jugador que llegará a Independiente Santa Fe

Independiente Santa Fe no da por cerrado su mercado de fichajes y va por, al menos un refuerzo pensando en la temporada 2026. Aunque el equipo inició el año con la conquista de la Superliga BetPlay, el rendimiento en la Liga BetPlay ha encendido algunas alarmas en el entorno cardenal.

El conjunto dirigido por Pablo Repetto suma apenas siete puntos en siete jornadas, producto de una victoria, cuatro empates y dos derrotas. Un balance que lo tiene lejos de los primeros lugares y que evidencia dificultades para consolidar una idea de juego consistente.

Ante este panorama, la dirigencia analiza alternativas para fortalecer la plantilla. La intención es realizar una incorporación puntual que eleve la competencia interna y le brinde variantes ofensivas al cuerpo técnico.

El jugador que busca Santa Fe

El perfil que se busca está claro: un extremo con capacidad para desempeñarse por cualquiera de las dos bandas. Desde la interna del club consideran que esa es una de las zonas más débiles del equipo en la actualidad.

Hoy, Santa Fe cuenta únicamente con Omar Fernández Frasica, Edwin Mosquera y Luis Palacios como extremos naturales. La escasez de variantes en esa posición ha limitado las opciones tácticas, especialmente cuando se presentan lesiones o bajo rendimiento.

De hecho, tras caerse la posibilidad de fichar al defensor central Brayan Ceballos, la dirigencia tomó la decisión de no insistir por un zaguero. En cambio, todos los esfuerzos económicos y deportivos se redirigieron hacia la contratación de un jugador ofensivo por banda.

Braian Ocampo, el extremo que quiere Santa Fe

En ese contexto, el nombre que ha tomado fuerza es el de Braian Ocampo, futbolista que pertenece al Cádiz de España. El extremo uruguayo ya fue dirigido por Repetto en Nacional de Montevideo, lo que facilitaría su adaptación al modelo del entrenador.

No obstante, desde el club también se revisan otras alternativas en el mercado, conscientes de que la negociación por Ocampo no es sencilla. La prioridad es encontrar un jugador que se ajuste al presupuesto y que llegue en óptimas condiciones competitivas.

Se espera que en los próximos días se confirme la llegada del nuevo extremo. Santa Fe busca cerrar su plantilla cuanto antes para encarar el resto del semestre con mayor equilibrio y aspirar a la clasificación a playoffs de Liga BetPlay y octavos de final de Copa Libertadores.