CAV explicó la delicada razón por la que James no ha debutado con Minnesota

Hay un dato un tanto desalentador en torno a James Rodríguez, siendo una situación que termina impactando directamente a la Selección Colombia. El volante cucuteño, quien recientemente fue anunciado como nuevo jugador del Minnesota United, aún no ha podido integrarse a los entrenamientos de su club.

Aunque su fichaje generó expectativa en la MLS y en el entorno del fútbol colombiano, la realidad es que el mediocampista no ha trabajado bajo las órdenes del cuerpo técnico de su nuevo equipo. La situación ha despertado inquietud tanto en Estados Unidos como en Colombia.

La información fue revelada en Planeta Fútbol, emitido por RCN y Win Sports, donde el periodista Carlos Antonio Vélez (CAV) explicó los motivos de la ausencia del volante en las prácticas.

¿Por qué James no entrena con Minnesota United?

Según se conoció este martes 17 de febrero, la razón por la cual James no ha entrenado con Minnesota United obedece a que todavía no cuenta con la visa de trabajo necesaria para poder ejercer oficialmente su actividad profesional en territorio estadounidense.

Teniendo en cuenta la rigurosidad con que actúa el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE (Immigration and Customs Enforcement), James no ha podido entrenar con el resto del grupo.

Y es que las leyes migratorias indican que James, al no tener el visado de trabajo sino de turismo, no puede entrenar con el grupo por el momento, y hacerlo podría ser catalogado como una violación de la ley migratoria.

Debido a este inconveniente administrativo, el futbolista se mantiene realizando entrenamientos particulares, lo cual retrasa su adaptación táctica y física al equipo.

La situación no solo preocupa a nivel de club, sino también en el plano internacional. James será convocado y oficiará como titular para la Copa del Mundo 2026 -al margen de que juegue o no con su club-, pero la falta de competencia podría afectar su ritmo futbolístico.

James Rodríguez: ¿Cuándo tendrá la visa de trabajo en Estados Unidos?

Se proyecta que antes de finalizar febrero le sea entregada la visa de trabajo a James, por lo que no se confirma todavía que pueda estar en el debut del equipo en la MLS.

Debut de Minnesota en la MLS

Minnesota United debutará en la próxima edición de la MLS el sábado 21 de febrero frente a Austin FC en condición de visitante. Casualmente el rival de turno es uno de los equipos con los que fue relacionado James antes de ser anunciado.