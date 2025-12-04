Confirman el primer fichaje del América para el 2026; González dio el ‘ok’

Mientras el América de Cali afronta la parte crucial de los cuadrangulares en la presente edición de la Liga BetPlay, las directivas y el cuerpo técnico no descuidan lo que será el 2026, donde la conformación de la nómina es una tarea en la que ya van trabajando.

El conjunto escarlata, que este jueves ante Junior se juega gran parte de sus aspiraciones por avanzar a la final de la liga, ha decidido incorporar un nuevo delantero a su plantilla para lo que serán los desafíos de la próxima temporada.

Confirman el primer fichaje de América para el 2026

De acuerdo con información del periodista Felipe Sierra, el técnico David González aprobó la llegada del extremo Frank Carabali, futbolista de apenas 17 años que tendrá la oportunidad de jugar en el primer equipo del América de Cali para la temporada 2026.

La fuente indica que el delantero firmará contrato con el primer equipo escarlata, donde se vinculará por los próximos tres años con los ‘Diablos Rojos’, una apuesta del técnico David Gonzálezante una joven promesa que goza de alta proyección hacia el futuro.









¿Qué necesita América para alcanzar la final de la Liga BetPlay?

El equipo rojo de la ciudad de Cali todavía depende de sí mismo para avanzar a la final de la Liga BetPlay 2025-II, si logra ganar los dos partidos que le restan (contra Junior y Nacional), el conjunto escarlata podría quedar líder del grupo A, a la espera de que no haya empate de puntos y todo se defina en la diferencia de gol o con Medellín avanzando por su ventaja deportiva.

América podría empatar hoy con Junior y todavía seguiría con chances de alcanzar la final, sin embargo, en la última fecha ya no dependerá de un triunfo ante Nacional, sino que necesita que Junior pierdan ante el Medellín y que este equipo no triunfe hoy ante el 'verdolaga'; ahora bien, si América pierde con el 'tiburón' ya quedaría eliminado del certamen.