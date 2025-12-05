Confirman sensible baja en América; goleador diría adiós a final de temporada

América de Cali viene de sufrir una dolorosa derrota por 2-1 ante Junior de Barranquilla, el equipo de los ‘Diablos Rojos’ presentó un buen partido en condición de visitante y abrió el marcador con golazo de Josen Escobar, sin embargo, tuvo errores puntuales que le costaron la caída y posterior eliminación de la Liga BetPlay.

Pese a que todavía falta una fecha para que concluyan los cuadrangulares, el conjunto dirigido por David González ya no tiene chances matemáticas de avanzar a la final, por eso, las directivas y el cuerpo técnico ya piensan en lo que será la nómina del 2026, donde los últimos reportes indican una baja importante.

Lea también: Mundial 2026: así quedaron los grupos tras el sorteo

El delantero que América no renovaría para la siguiente temporada

De acuerdo con información del periodista Andrés Muñoz del portal ‘Zona Libre Humo’, el América de Cali no ejercerá la opción de compra y dejará ir al delantero peruano Luis Ramos una vez acabe la temporada, futbolista que tendrá entonces que volver al Cusco FC, conjunto dueño de su ficha.

El atacante de 25 años, quien llegó al América en el pasado febrero, ha cumplido con las expectativas del hincha escarlata y su renovación es una de las más pedidas, sin embargo, el club rojo de Cali no lo tendría más en sus planes.

Los números de Luis Ramos en el América

El futbolista de la Selección de Perú, quien según reportes interesaba en Alianza Lima, podría vivir el lunes su último partido con América si llega a recuperar de la lesión que lo obligó a estar ausente en todos los cuadrangulares.

Pese a no poder hacer presencia en aquella fase de la presente Liga BetPlay, el delantero peruano fue sí tuvo acción en varios partidos con el América de Cali en este 2025, especialmente en el segundo semestre, donde se reportó con 6 goles y 2 asistencias en 16 partidos disputados.