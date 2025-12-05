Pékerman revoluciona Colombia; confesó intimidad de James, Zidane y Real Madrid

Al margen de lo que fue el sorteo de la fase de grupos del Mundial de la FIFA 2026, que se llevó a cabo este viernes 5 de diciembre en Washington, una información ligada al fútbol es noticia y tiene que ver con el colombiano James Rodríguez.

El capitán de la Selección Colombia es tema de debate público tras unas declaraciones del técnico José Néstor Pékerman, quien lo dirigió en su época por el banquillo del equipo ‘Tricolor’.

James y la infidencia en el Real Madrid que pocos saben

El 4 de septiembre de 2018 la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) anunció la salida del técnico José Néstor Pékerman, entrenador argentino que supo dirigir al equipo ‘Tricolor’ por 6 años y que logró clasificar a los dos mundiales que tuvo al frente.

Un estratega que supo ganarse el cariño de toda la plantilla colombiana y que en las últimas horas ha recordado, tocando un tema desconocido para muchos y lo que era la relación de James Rodríguez con Zinedine Zidane en su paso por el Real Madrid, desmintiendo que el volante colombiano presentara indisciplina en ese club.

“Yo fui a España y hablé con Zidane y le decía, en Colombia están maltratando a James porque no lo pones, yo quiero saber qué es lo que está pasando, yo respeto muchísimo la profesión y al colega, él me decía, James es el primero en el entrenamiento, nunca deja de entrenar, la intensidad que tiene no la tienen otros jugadores, como persona es un chico que lo quieren todos, Zidane y el preparador físico me decían lo mismo”, aseguró el DT a ESPN Colombia.





Pékerman habló con Zidane para hablar de la continuidad de James en el Real Madrid

El estratega de 76 años confesó que fue a interceder por James Rodríguez en la época donde fue acusado de indisciplina en Colombia por perder titularidad en el Real Madrid, sugiriéndole a Zidane que el rol del volante en la Selección Colombia es diferente y lo hacía brillar más porque no tenía que ocuparse de la banda.

"Le dije, no me des explicaciones, vos querés un jugador que recorra la banda, y James si hace eso pierde aspectos de juego que en la Selección no los transita, él lo reparte con otros jugadores, pero yo no te voy a decir que estás equivocado, pero yo quería saber esos datos y agradezco que me los des”, dijo el técnico.