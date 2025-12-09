Confirman tres salidas en América de Cali; el club alista su nómina para 2026

América de Cali terminó su participación en la Liga BetPlay 2025-II con un triunfo por 3-2 ante Nacional, un resultado que para muchos de sus hinchas le permitió al club acabar el torneo de manera decorosa, quedando segundo en su grupo solo detrás del Junior de Barranquilla.

El conjunto dirigido por el técnico David González, que en este segundo semestre del año estuvo último en la tabla de posiciones de la liga local y que logró remontar para entrar a la fase de cuadrangulares, ya piensa en lo que serán las competencias del 2026, donde recordemos jugará la próxima Copa Sudamericana.

América alista movimientos en su plantilla

Reportes indican que el equipo de los ‘Diablos Rojos’ tiene pensado varios refuerzos a su nómina de jugadores, un recambio que como consecuencia genera algunas salidas que ya se van conociendo, así lo confirmó el periodista Felipe Sierra, asegurando que Sebastián Navarro y Luis Paz no seguirán en el club para el 2026.

La fuente indica que Navarro, mediocampista de 25 años que pertenece a Fortaleza y que estaba jugando en América en condición de préstamo, no seguirá en el conjunto escarlata luego de que las directivas y el cuerpo técnico no ejercieran la opción de compra que tenía su cesión.









Por otro lado, Luis Alejandro Paz (37 años) termina contrato con América este diciembre luego de militar 6 años en la institución, pero según Felipe Sierra, analiza su retiro del fútbol profesional, añadiendo que podría seguir en el cuadro rojo, pero asumiendo cargos administrativos.

Asimismo, el experimentado defensor Daniel Bocanegra tampoco sería renovado y saldría de la institución escarlata este diciembre, jugador de 38 años que defendía los colores del América desde enero de 2024.









El futuro de Luis Ramos

En cuanto a la situación del delantero Luis Ramos, han llegado reportes asegurando que el América tampoco tomará la opción de compra y dará salida al atacante peruano, que tendría una opción en la MLS y continuaría su carrera en el fútbol de los Estados Unidos.



