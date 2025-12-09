DT de América ahonda la herida: "eliminar a Nacional fue importantísimo"

El Estadio Olímpico Pascual Guerrero fue el recinto deportivo donde se desarrollaron las acciones del partido que fue protagonizado por América de Cali y Atlético Nacional, clásico donde el conjunto escarlata sorprendió y se llevó el triunfo por 3-2, resultado que dejó al cuadro ‘verdolaga’ sin opciones de clasificación a la final de la Liga BetPlay 2025-II.

Uno de los clásicos más importantes de Colombia presentó la revancha del equipo americano, que llevaba 4 partidos sin poder ganarle este semestre a Nacional, en un partido donde curiosamente el conjunto de los ‘Diablos Rojos’ no se jugaban gran cosa, pues ya estaban eliminados del torneo.

Alex Escobar no ocultó su felicidad por ganarle a Nacional

El técnico que dirige en el banquillo del América, pero que es aconsejado por David González, habló en rueda de prensa y dejó en evidencia su satisfacción con el rendimiento del equipo en estos cuadrangulares pese a la dificultad de las lesiones y expulsados, además, se mostró contento con la victoria sobre Nacional.

“Con expulsiones, lesionados y el equipo siguió dando la cara, mostrando capacidad y hoy terminamos el campeonato con mucha capacidad, dignidad y eliminamos al rival de nosotros, que es Nacional, eso fue espectacular, importantísimo. Para el hincha también porque usted sabe que este es el clásico de Colombia”, dijo Alex Escobar.

Las conclusiones de Escobar tras los cuadrangulares

Pese a irse del torneo con la frente en alto, el estratega aseguró que hay temas por mejorar y que errores puntuales costaron la clasificación a la final, sin embargo, sabe que no es momento de juzgar de manera individual el rendimiento del club.

“Realmente el equipo demostró mucha dignidad en este cuadrangular, mucha entereza, los muchachos creo que dejaron la piel en la cancha, un grupo como se decía de la muerte. Éramos de los menos favoritos y nos duele muchísimo los diez minutos en Barranquilla, el gol que le convalidaron a Junior acá, pero tenemos que quedarnos con las cosas buenas, importantes, el trabajo del cuerpo técnico fue fundamental en cabeza del profesor David González”, afirmó el DT que se desempeña de forma interina.

“No es momento de juzgar a nadie, fueron desconcentraciones que se presentaron en esos momentos, todavía estamos con el tema del gol de si entró o no. En Barranquilla dicen que el mejor partido del semestre, pero tuvimos desde que comenzamos a ascender para clasificar, varios partidos buenos e importantes”, añadió el estratega.