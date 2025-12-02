Medellín y América siguen con vida; posiciones Cuadrangular A tras fecha 4

Este lunes 1 de diciembre se llevó a cabo el último partido de la fecha 4 en los cuadrangulares de la presente Liga BetPlay, donde el Deportivo Independiente Medellín recibía en el Estadio Atanasio Girardot la visita del América de Cali.

Baldomero Perlaza abrió el marcador al minuto 39 del partido, mediocampista que aprovechó una serie de rebotes para poner el 1-0 a favor del DIM, sin embargo, Yojan ‘Papula’ Garcés anotó de cabeza el 1-1 cuando transcurría el tiempo adicional del primer tiempo, resultado que se mantendría para la segunda mitad.

Tabla de posiciones del Cuadrangular A tras la fecha 4:

En el otro partido del grupo se enfrentaron Junior de Barranquilla y Atlético Nacional, duelo donde el conjunto ‘tiburón’ remontó y se llevó el triunfo por 2-1 con gol en los instantes finales del compromiso, resultado que dejó al equipo de Alfredo Arias líder de la zona, la cual se encuentra actualmente así:

1. Junior | 8 puntos (+2 en diferencia de gol)

2. América de Cali | 5 puntos (0 en diferencia de gol)

3. Atlético Nacional | 5 puntos (0 en diferencia de gol)

4. Independiente Medellín | 2 puntos (-2 en diferencia de gol).

¿Cómo se jugará la fecha 5 en el Cuadrangular A?

Los siguientes partidos pueden ser claves y pueden definir el finalista de este grupo, donde volverá a presentarse el clásico paisa entre Nacional y Medellín para el próximo jueves 4 de diciembre a partir de las 6:30 de la tarde, con el equipo ‘verdolaga’ jugando en condición de local.

Por otro lado, Junior de Barranquilla tendrá un duro desafío en condición de visitante, jugando en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero ante el América de Cali, duelo que también está pactado para el jueves 4 de diciembre a partir de las 8:35 de la noche.