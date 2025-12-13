¿Cuando es la final de vuelta de la Liga BetPlay entre Junior y Tolima?

La Liga BetPlay ya tiene fecha y hora para su capítulo final. Tras la victoria de Junior en Barranquilla en el partido de ida, la gran definición del fútbol profesional colombiano se trasladará al estadio Manuel Murillo Toro, donde se conocerá al nuevo campeón.

El duelo decisivo entre Deportes Tolima y Junior FC se disputará el martes 16 de diciembre, a partir de las 7:30 de la noche, en la ciudad de Ibagué, escenario que promete un ambiente intenso y un cierre de campeonato a la altura de una final.

Ibagué, sede de la gran definición

Tolima tendrá la ventaja de cerrar la serie como local, respaldado por su gente y por una campaña sólida a lo largo del semestre. El equipo dirigido por Lucas González buscará remontar la serie y confirmar su fortaleza en casa, donde ha mostrado regularidad, orden táctico y una identidad clara, aunque se ha caracterizado por ser mejor visitante.

Junior, por su parte, llegará con la tranquilidad que otorga el triunfo en la ida, pero consciente de que en Ibagué no hay margen para la especulación. El equipo de Alfredo Arias sabe que deberá sostener la intensidad, el orden defensivo y la eficacia ofensiva para quedarse con la estrella fuera de casa.

Todo por decidir en 90 minutos

La final sigue completamente abierta. Con un marcador global aún por definirse, ambos equipos llegan con posibilidades intactas y con argumentos futbolísticos para soñar con el título. Tolima apelará a su solidez colectiva y Junior a su jerarquía y experiencia en este tipo de instancias.

El martes 16 de diciembre a las 7:30 p.m., el Murillo Toro será el epicentro del fútbol colombiano. Allí se escribirá el último capítulo de la Liga BetPlay y se coronará al nuevo campeón del país.