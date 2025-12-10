¿Cuándo inicia y cuándo termina la Liga BetPlay 2026-I?

La Liga BetPlay 2026-I ya tiene un borrador de calendario y su programación empieza a tomar forma de cara a un año atípico para el fútbol colombiano. Con el Mundial 2026 en el horizonte, la Dimayor ajustó las fechas con el fin de cumplir los tiempos que exige el calendario FIFA.

¿Cuándo se juega la primera fecha de la Liga BetPlay 2026-I?

En ese sentido, la primera jornada del torneo está prevista para arrancar el viernes 16 de enero, con partidos que se extenderán a lo largo de todo ese fin de semana. Será el punto de partida de un semestre comprimido y diseñado para avanzar sin pausas.

Liga BetPlay 2026-I: fecha de la final de vuelta

Además, la Dimayor planteó que la final de vuelta de la Liga BetPlay se dispute el domingo 7 de junio, dejando así el camino despejado para que las ligas locales finalicen antes del inicio del certamen orbital.

La necesidad de un torneo más corto responde a la recomendación de FIFA de no empalmar partidos de ligas domésticas con encuentros del Mundial, lo que obliga a un calendario más estricto y acelerado.

La programación detallada de cada una de las jornadas se conocerá en las próximas semanas, cuando la Dimayor oficialice horarios y distribución de encuentros.

Para 2026 no habrá fecha de clásicos, lo que implica que la fase regular pasará de 20 a 19 jornadas, una de las principales novedades ya aprobadas para el próximo año.

Asimismo, la fase semifinal cambiará de formato: no habrá cuadrangulares, sino una instancia de playoffs que permitirá acortar la duración del campeonato.

Como dato relevante, el sorteo para definir la fase regular se llevó a cabo este miércoles 10 de diciembre, dejando todo listo para empezar a armar la ruta del primer semestre.