Luego de tremendo aguacero que cayó en la capital del país, se aplazó el partido entre Millonarios vs. DIM, juego correspondiente por la fecha 4 de la Liga Betplay. Mientras el reloj corría en los 55 minutos el árbitro Carlos Márquez tomó la determinación de no continuar el juego.

Comunicado de la Dimayor sobre el partido aplazado: Millonarios vs. DIM

La División Mayor del Fútbol Colombiano – DIMAYOR, se permite informar que el partido entre Millonarios FC e Independiente Medellín, correspondiente a la fecha 4 de la Liga BetPlay DIMAYOR I-2026, ha sido aplazado debido al mal clima en la capital del país.

Asimismo, se comunica que el encuentro se jugará este lunes 2 de febrero, a las 3:00 p.m.

La decisión se adopta debido a las condiciones climáticas adversas, ocasionadas por las fuertes lluvias, las cuales no permitieron garantizar el normal desarrollo del compromiso.