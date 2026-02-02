Logo Deportes RCN Vertical
Millonarios

¿Cuándo se juega Millonarios vs Independiente Medellín? Partido aplazado

El duelo entre bogotanos y el cuadro poderoso se suspendió luego de las condiciones climáticas.
Camilo Nieto
Luego de tremendo aguacero que cayó en la capital del país, se aplazó el partido entre Millonarios vs. DIM, juego correspondiente por la fecha 4 de la Liga Betplay. Mientras el reloj corría en los 55 minutos el árbitro Carlos Márquez tomó la determinación de no continuar el juego.

Comunicado de la Dimayor sobre el partido aplazado: Millonarios vs. DIM

La División Mayor del Fútbol Colombiano – DIMAYOR, se permite informar que el partido entre Millonarios FC e Independiente Medellín, correspondiente a la fecha 4 de la Liga BetPlay DIMAYOR I-2026, ha sido aplazado debido al mal clima en la capital del país.

Asimismo, se comunica que el encuentro se jugará este lunes 2 de febrero, a las 3:00 p.m.

La decisión se adopta debido a las condiciones climáticas adversas, ocasionadas por las fuertes lluvias, las cuales no permitieron garantizar el normal desarrollo del compromiso.

