¿James se baja el sueldo? Rodríguez se quedaría en México

Faltan 132 días para que comience el Mundial y Néstor Lorenzo parece tener una preocupación con el capitán de la Selección Colombia. James Rodríguez no tiene equipo, y aunque su continuidad con los clubes no mide su rendimiento con el equipo tricolor.

La última vez que James Rodríguez tuvo acción fue el 18 de noviembre, en el amistoso contra Australia en Nueva York, donde marcó de pena máxima. Todo parece indicar que el colombiano quiere mantenerse en Estados Unidos ó México, siendo este último una nueva opción para el diez.

¿En qué equipo jugará el capitán de la Selección Colombia? James Rodríguez vuelve a estar en el radar del fútbol mexicano

En medio de la salida de Álvaro Fidalgo y Allan Saint-Maximin, y con un inicio irregular en el Clausura 2026, el Club América recibió una propuesta que no estaba en sus planes inmediatos: el ofrecimiento del volante colombiano, quien busca continuidad para llegar con ritmo competitivo al Mundial de 2026.

Según informó el medio JuanFutbol, los representantes del exjugador del Real Madrid se acercaron a la dirigencia azulcrema tras conocer los recientes movimientos en la plantilla. El contacto se habría dado en un encuentro informal con directivos del club en el sur de Ciudad de México, donde se plantearon condiciones flexibles con el fin de facilitar una posible incorporación.

James viene de disputar 14 partidos con León, 10 como titular, aportando tres goles y dos asistencias

James estaría dispuesto a firmar un contrato inicial de seis meses, con opción de renovación, además de aceptar una reducción considerable en su salario. La propuesta económica rondaría los 3,5 millones de dólares anuales, cifra inferior a los cinco millones que percibía durante su etapa en León.

La directiva del América pidió tiempo para analizar la viabilidad deportiva y financiera de la operación, mientras resuelve asuntos internos relacionados con la reestructuración institucional y las recientes salidas del plantel. En lo deportivo, James viene de disputar 14 partidos con León, 10 como titular, aportando tres goles y dos asistencias, siendo una pieza clave en la generación ofensiva del equipo.