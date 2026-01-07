¿Cuántos partidos de sanción tiene Falcao en Millonarios?

Con la confirmación del regreso de Radamel Falcao García al conjunto embajador muchos hinchas de Millonarios se preguntan si el tigre todavía debe pagar la sanción impuesta por la Dimayor en el momento en el que el samario dejó el futbol colombiano.

Recordemos que en su último partido Falcao en plena rueda de prensa se despachó contra la organización, los árbitros y los mismos periodistas con fuertes declaraciones, por lo que se le impuso una multa tanto económica como deportiva bastante grande.

Todavía debe pagar las fechas de sanción

Si bien el tigre no jugó ningún partido el semestre anterior en la Liga BetPlay, la sanción sigue vigente por lo que sí o sí deberá pagarla ahora que regresó. Por la parte económica no hay preocupación ya que esa se debió haber pagado en el momento que se impuso, pero en la parte deportiva si será un impedimento para Millonarios en las primeras fechas del 2026.

Cuatro serán los partidos en los que Falcao no estará disponible, las primeras cuatro fechas el tigre se las perderá por la sanción pendiente, pero recurriendo al artículo del código de Dimayor sobre la reincidencia de las faltas cometidas, Millonarios podría apelar la sanción y reducirla únicamente a dos fechas.





¿Qué partidos se perdería Falcao?

Si la sanción finalmente resulta mantenerse en cuatro fechas Falcao se perdería precisamente los primeros cuatro duelos del embajador, que enfrentará a:

Fecha 1: Atlético Bucaramanga vs. Millonarios

Fecha 2: Millonarios vs. Junior

Fecha 3: Pasto vs. Millonarios

Fecha 4: Millonarios vs. Medellín

En caso de que la Dimayor apruebe la apelación se perdería únicamente los dos primeros.









El regreso de Falcao despierta nuevamente la ilusión no solo en la hinchada embajadora sino también en la plantilla del equipo que ven en el nueve no solo un compañero sino una responsabilidad de, como el mismo Mateo García dice "cumplirle el sueño de ser campeón con Millos".