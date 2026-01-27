Logo Deportes RCN Vertical
Cúcuta Vs Bucaramanga EN VIVO: regresó el Clásico del Oriente colombiano

Cúcuta Deportivo y Atlético Bucaramanga se vuelven a enfrentar en el clásico del oriente en la primera división del FPC.
Cúcuta Deportivo Vs Bucaramanga, fecha 3 de la Liga BetPlay
Cúcuta Deportivo y Atlético Bucaramanga se enfrentan este martes 27 de enero en una nueva edición del clásico del oriente que tendrá lugar en el estadio General Santander del departamento de Norte Santander.

El equipo motilón afronta el compromiso en su regreso a la primera división del Fútbol Profesional Colombiano, en el que ha tenido un pobre rendimiento al registrar derrotas ante Once Caldas y contra Internacional de Bogotá.

Por otro lado, Atlético Bucaramanga se ha destacado por haber superado en la jornada inaugural 2-1 a Millonarios y por empatar con Llaneros como visitante.

El último clásico del oriente jugado en primera división se registró en la temporada 2020 y dejó como ganador a Bucaramanga con marcador de 1-0 sobre Cúcuta.

Cúcuta Vs Bucaramanga EN VIVO: hora y cómo VER la Liga BetPlay

El partido entre Cúcuta Deportivo contra Atlético Bucaramanga por la fecha 3 de la Liga BetPlay se disputa este martes 27 de enero a partir de las 16:00.

El compromiso se podrá VER EN VIVO por Win Sports +.

