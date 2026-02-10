Cúcuta vs Medellín EN VIVO HOY martes 10 de febrero - Liga BetPlay 2026-I

Cúcuta Deportivo e Independiente Medellín se enfrentarán este martes en la tarde en el estadio General Santander, en un compromiso correspondiente a la sexta fecha de la Liga BetPlay 2026-I, con la urgencia compartida de sumar su primera victoria del campeonato.

El encuentro se disputará en horario diurno debido a que el escenario nortesantandereano no cuenta actualmente con iluminación artificial, situación que impide la programación de partidos en la noche y que obligó a ajustar el calendario.

En lo deportivo, el duelo tiene un peso especial, ya que ambos equipos llegan sin triunfos en lo que va del torneo. Tanto Cúcuta como Medellín apenas han conseguido dos puntos, lo que los mantiene en la parte baja de la tabla y bajo presión temprana.

Así, el choque en el General Santander aparece como una oportunidad clave para cambiar el rumbo en el inicio del certamen, en un partido que promete ser cerrado y disputado, con la necesidad como principal motivación para ambos conjuntos.

Cúcuta vs Medellín: cómo VER EN VIVO HOY martes 10 de febrero

El partido Cúcuta vs Medellín, por la sexta fecha de la Liga BetPlay 2026-I se disputará este martes 10 de febrero a partir de las 16:00 (hora colombiana). El duelo se podrá ver en Win Sports + y Win Play, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 16:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 18:00

España: 23:00

Bolivia y Venezuela: 17:00

Estados Unidos: 17:00 (D.C. y Florida) - 16:00 (Chicago) - 13:00 (Los Ángeles)

México: 15:00