Santa Fe comprará a un futbolista en una cifra histórica

Independiente Santa Fe se prepara para dar un golpe sobre la mesa en el mercado de fichajes pensando en la Copa Libertadores 2026, con la adquisición de los derechos deportivos de un futbolista que ya estaba en el radar del club desde hace varias semanas.

La llegada de Brayan Ceballos al conjunto cardenal ya está acordada de palabra. El defensor no es un nombre nuevo en la órbita santafereña, pues desde la dirigencia se venían adelantando conversaciones que hoy entran en su fase definitiva.

De hecho, el propio presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, le había confirmado previamente a RCN que existía un acuerdo con el jugador. Sin embargo, en ese momento el tema clave pasaba por la viabilidad económica de la operación.

El pasado viernes 6 de febrero, en diálogo con Carlos Antonio Vélez, Méndez dio pistas claras sobre la negociación. “Tenemos charlado un defensa y un extremo, pero queremos ver la reacción de los hinchas con los abonos”, señaló, destacando la importancia del respaldo económico de la afición para cerrar refuerzos de peso.

En esa misma intervención, el dirigente fue aún más específico al afirmar que “el defensa es un jugador que se trae de la MLS y habría que comprarlo”, dejando claro que no se trataba de un préstamo ni de una operación menor para las finanzas del club.

La cifra que pagará Santa Fe por Brayan Ceballos

Este lunes se conoció finalmente la cifra que pagará Santa Fe por Brayan Ceballos. El club capitalino desembolsará 1,2 millones de dólares por sus derechos deportivos, una suma histórica para la institución, que en pocas ocasiones ha invertido un monto similar por un solo jugador.

El acuerdo establece que Santa Fe abonará el dinero en tres cuotas, cada una de 400 mil dólares, a New England Revolution, equipo dueño de los derechos del futbolista en la MLS, lo que permitirá distribuir el impacto financiero de la operación.

Perfil de Brayan Ceballos, nuevo defensa de Santa Fe

Ceballos, caleño de 24 años, llega con un recorrido que respalda la apuesta cardenal. Antes de su paso por el fútbol estadounidense, el defensor tuvo experiencia tanto a nivel internacional como local, vistiendo las camisetas de Dinamo de Kiev, Junior de Barranquilla y Deportes Quindío.

Con esta inversión, Santa Fe no solo refuerza su plantel inmediato, sino que empieza a construir una base sólida con miras a los desafíos que se avecinan, apostando por un defensor joven, con proyección y rodaje, llamado a ser pieza clave en el proyecto deportivo del club.