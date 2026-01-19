Cúcuta vs Once Caldas EN VIVO HOY lunes 19 de enero - Liga BetPlay 2026-I

Cúcuta Deportivo y Once Caldas se enfrentarán este lunes 19 de enero en el estadio General Santander, en un compromiso que cerrará la primera fecha de la Liga BetPlay y que está programado para disputarse a las 4:00 de la tarde.

El horario del encuentro fue establecido debido a que el escenario deportivo no cuenta actualmente con luminarias en óptimas condiciones, por lo que el duelo deberá jugarse con luz natural en la capital nortesantandereana.

Para el conjunto rojinegro, el partido tiene un valor especial, ya que marca su regreso a la primera división luego de varias temporadas en el torneo de ascenso, por lo que buscará comenzar su nueva etapa en la A con un resultado positivo ante su público.

Entre tanto, Once Caldas afronta el debut con la intención de iniciar con buen pie el campeonato, respaldado en la continuidad del entrenador Hernán Darío ‘Arriero’ Herrera, quien seguirá al frente del proyecto deportivo del cuadro manizaleño.

Cúcuta vs Once Caldas: cómo VER EN VIVO HOY lunes 19 de enero

El partido Cúcuta vs Once Caldas por la primera fecha de la Liga BetPlay 2026-I se disputará este lunes 19 de enero a partir de las 4:00 p. m.(hora colombiana). El duelo se podrá ver en Win Sports + y Win Play, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 16:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 18:00

España: 23:00

Bolivia y Venezuela: 17:00

Estados Unidos: 17:00 (D.C. y Florida) - 16:00 (Chicago) - 13:00 (Los Ángeles)

México: 15:00