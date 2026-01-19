Juan Carlos Osorio ganó su primer título en el fútbol brasileño

El entrenador colombiano Juan Carlos Osorio celebró su primer título en el fútbol brasileño, luego de consagrarse campeón con Clube do Remo en la Supercopa Grão Pará, apenas semanas después de haber sido oficializado como director técnico del equipo.

El conjunto dirigido por Osorio enfrentó el domingo 18 de enero a Águia en la final del certamen regional, en un compromiso exigente en el que Remo comenzó abajo en el marcador, pero logró reaccionar a tiempo para firmar la remontada y quedarse con el triunfo 2-1.

La victoria le permitió al club de Belém levantar el trofeo y darle a Osorio su primera alegría en Brasil, un logro significativo teniendo en cuenta el corto tiempo de trabajo del estratega risaraldense al frente del equipo.

Este título llega en un momento clave para el Clube do Remo, que recientemente consiguió el ascenso a la primera división del fútbol brasileño, por lo que el campeonato obtenido sirve como impulso anímico de cara a los retos que se avecinan.

Tras la consagración en la Supercopa Grão Pará, Remo ahora centrará su atención en el Campeonato Paraense, torneo estadual en el que buscará consolidar la idea de juego propuesta por Juan Carlos Osorio.

Posteriormente, el principal objetivo del club será mantenerse en primera división, pues no es habitual que Remo compita en el Brasileirão.

Palmarés de Juan Carlos Osorio

Para Juan Carlos Osorio, este nuevo título representa el noveno de su carrera como entrenador profesional, ampliando un palmarés que ha construido en distintos países y contextos futbolísticos.

Antes de su llegada a Remo, el técnico colombiano había ganado un título con New York Red Bulls, uno con Once Caldas y seis con Atlético Nacional, club con el que vivió su etapa más exitosa.

De esta manera, Osorio sigue ampliando su palmarés y aporta para el crecimiento de Remo, equipo que apostó por sus servicios.