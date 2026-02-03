Daniel Valencia reveló detalles de su contrato con el América

Daniel Valencia llegó al América, el fichaje esperado por David González por fin se puso a sus órdenes. El tema en las primeras fechas fue la cantidad de puntos desperdiciados por los escarlatas por no definir los partidos.

David González lo repitió en rueda de prensa, luego del empate contra el Once en donde fueron infinitamente superiores, pero no pudieron llevarse los tres puntos, este mes de febrero trae al ecuatoriano, quien en el último año marcó 21 goles.

Contrado de Valencia con el América: "hemos hecho un contrato de tres temporadas, creo que 50% del pase"

La actualidad del ex Manta llega a buena hora, la preocupación del entrenador pasaba por su nivel físico, esto respondió la flamante contratación escarlata: “me preguntó si venía entrenando de que si venía moviéndome, bueno, la verdad es sí, porque se lo comuniqué que venía entrenando casi toda la pretemporada de Ecuador, casi hasta el viernes, la semana pasada entrené y acabé de llegar el domingo”.

El jugador de 29 años tuvo su primer entrenamiento con el equipo: “me considero un jugador muy movedizo dentro del área, me gusta estar bien. Bueno, aporto en el frente de ataque, soy un buen definidor, bueno, también tengo muy buen juego aéreo, aunque sea yo soy muy pequeño de talla, pero bueno, ahí vamos dando”.

América enfrenta este miércoles a Nacional en el Atanasio Girardot, a la espera de poder utilizar al goleador por una cuestión de documentación, el jugador confesó finalmente cómo serán las condiciones: “hemos hecho un contrato de tres temporadas, creo que 50% del pase, creo, 50”.

Daniel Valencia ha construido una evolución sostenida en su carrera, en la campaña 2021-2022 comenzó a sumar minutos de manera gradual, participando en 21 partidos, aunque solo fue titular en cuatro, aportando dos goles y una asistencia.

Daniel Valencia llega al América luego de un paso por Macará y Manta FC.

Para la temporada 2022-2023, su protagonismo aumentó: disputó 28 encuentros, fue inicialista en 11 y mejoró notablemente sus registros con siete anotaciones. El gran salto llegó en 2023-2024, cuando se adueñó del puesto titular al jugar 36 partidos, 33 desde el inicio, y firmar 17 goles.

Finalmente, en la temporada 2024-2025 ratificó su consolidación al ser titular en los 35 compromisos, con un balance destacado de 21 goles y dos asistencias.

Everest (2014-2015); Águilas (2016); Santa Rita (2017-2018); América de Quito (2019); Orense S. C. (2020); América de Quito (2020); Universidad Católica (2021); Macará (2022-2023); Manta F. C. (2024-2025); América de Cali (2026).