¡Rangel, descartado! Técnico confirma que América espera por un nuevo delantero

América de Cali vive emocionantes días, se trabaja para el duelo en Valledupar, contra Alianza y enfocados en el partido por Copa Sudamericana contra Bucaramanga. Los clubes tienen como plazo máximo para inscribir jugadores ante la Dimayor el viernes 6 de marzo de 2026.

David González, sobre su continuidad en América: " el día que se padezca hago la maleta y me voy"

El entrenador David González dejó varias perlas, habló del partido de Sudamericana, del golpe de Mateo Castillo, de su continuidad en el club y como si fuera poco, descartó al delantero Michael Rangel; sin embargo aseguró que espera por el nuevo refuerzo para completar el plantel profesional.

Sobre Mateo Castillo luego de un golpe en el último juego: “Parece ser que no pasa de un trauma. Yo hoy un poco mejor. Seguirá en evaluación por lo menos 24 horas más como para descartar cualquier situación, pero no creemos que vaya a manifestar algo más de lo que tiene en este momento o que vaya a ser de gravedad”.

Sobre su continuidad con América en la Red el estratega aseguró: “Yo aquí también contento, feliz, es una ciudad que conozco de toda mi vida futbolística. De hecho, yo viví aquí en Cali un año después viví año y medio, después otro año más. Esta es la cuarta vez que estoy viviendo y no es no es para nada raro, ahora en una faceta distinta con familia, con hijos, disfrutando y no padecer, el día que se padezca hago la maleta y me voy”.

El nuevo refuerzo en la parte ofensiva es esperado por el cuerpo técnico escarlata: “definitivamente estamos todavía a la espera por concretar una incorporación más. No hay forma de decidir que puede ser uno, puede ser el otro que es este o aquel. Estamos contemplando varias opciones, trataremos de la que la que se pueda concretar hacerlo y así de esa manera poder llegar a tener ya, digamos un plantel completo, a pesar de que de que sería solamente él”.

"Por ahora no es una posibilidad": González le bajó el pulgar a Michael Rangel

El equipo americano espera avanzar en la Copa Sudamericana, de avanzar el plantel se completaría: “el plantel yo creo que ya está bastante conformado, necesitamos a alguien que nos pueda dar ese recambio en la parte de arriba y esperamos poder hacerlo antes de que llegue ese cierre de pases”.

Finalmente confirmó que descartó a Rangel: “Con Michael Ranel no he tenido la oportunidad de hablar nunca directamente con él”.