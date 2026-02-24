Amargo debut con la Selección Colombia: "no es excusa, jugué con 42 de fiebre"

Colombia no tiene un buen recuerdo enfrentando a Corea, Iván Arboleda se estrenó en el arco en la derrota 2-1, y aunque se pudo empatar el partido del 26 de marzo de 2019, su debut con la Selección pesó.

El portugués Carlos Queiroz es uno de los técnicos más experimentados y globales del fútbol moderno. Su nombre comenzó a ganar relevancia internacional al frente de las selecciones juveniles de Portugal, con las que conquistó el Mundial Sub-20 de 1991, liderando una generación dorada que incluía figuras como Luís Figo y Rui Costa.

A nivel de clubes, vivió una de sus etapas más visibles en el Real Madrid, además de desempeñarse como asistente de Alex Ferguson en el Manchester United, donde sumó títulos y experiencia en la élite.

Queiroz le dio la oportunidad a Iván Arboleda: debutó con la Selección Colombia frente a Corea

Queiroz logró con la Selección Colombia: 18 partidos jugados, 9 encuentros ganados, 4 empates y 5 derrotas; anotando 26 goles y recibiendo 23.

En selecciones, su recorrido incluye pasos por Colombia, Irán, Egipto y otras federaciones, siendo especialmente recordado por su extenso ciclo con Irán, al que llevó a varios Mundiales. Desde 2025, lidera el proceso de Omán, consolidando una carrera que abarca cinco continentes.

El arquero colombiano Iván Arboleda comenzó su proceso formativo en el Deportivo Pasto, donde compartió vestuario con Yerry Mina, antes de dar el salto al fútbol argentino siendo aún adolescente.

Su llegada a Banfield en 2013 representó el primer gran reto de su carrera: “Cuando Queiroz me dio la oportunidad, no es una excusa porque bueno, ya pasó, han pasado varios años en la cual nunca he hablado de esto, me tocó jugar con enfermo y el médico lo sabe de la selección, en la cual me decía que no jugara, no podemos aprovechar oportunidad, venía esperando hace mucho tiempo y yo creo que eso por falta de experiencia en ese momento era un muy joven y las ganas también tenía de querer jugar, ponerme la camisa llevó a que de pronto, cometiera ese error muy personal”.

"Con 42 de fiebre, en Japón se sentía el arco como si fuera más grande": Arboleda, tras su debut con Colombia

El portero de Águilas reveló una situación demasiado dramática en torno a su oportunidad en la Selección Colombia: “Nadie lo sabía, no es una excusa, con 42 de fiebre, en Japón se sentía el arco como si fuera más grande. Pero bueno, son cosas que ya uno como jugador en ese momento uno aprende y bueno, como te digo, después con ellos quedó el contacto”.

En 2021 dio el salto a Europa con el Rayo Vallecano, experiencia que complementó con un paso por Newell’s: “La decisión después que llegué a España y el hecho depronto de irme a Newell's Old Boys a jugar porque había hablado con el profe Reinaldo Rueda en su momento, él quería que jugara y tenía muy pocos minutos, obviamente en rayo y por eso opté por irme a Newell's Old Boys para tener continuidad, pero fuimos convocados para esa gira allá en España porque era lo que buscaba, siempre uno busca continuidad”.

Tras su paso por Millonarios, actualmente integra las filas de Águilas Doradas, donde busca continuidad y protagonismo en la liga colombiana: “Yo creo que con la continuidad todo puede volver a pasar. Yo siempre se le decía A Falcioni, cuando Arboleda, está feliz, pasan muchas cosas positivas y espero encontrar esa alegría como vengo, de menos a más, con humildad”.