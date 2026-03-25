Debut goleador con el Junior, club de sus amores: "Es solo el comienzo"

El Junior de Barranquilla celebró una victoria clave 2-0 frente a Atlético Bucaramanga por la fecha 13 de la Liga BetPlay, en un duelo directo por un lugar en el grupo de los ocho. Más allá del resultado, la noche quedó marcada por el debut goleador de Jannenson Sarmiento, quien vivió un momento especial con la camiseta del club de sus amores.

Muriel y Arias destacan el triunfo 2-0 contra Bucaramanga: Junior le quitó el invicto

Luis Fernando Muriel valoró el proceso del grupo y el momento que atraviesa Junior. “El equipo está luchando, trabajando para sacar esto adelante. Vamos por buen camino y con la posibilidad de seguir creciendo”, señaló.

Alfredo Arias destacó, “yo creo que el partido que pensábamos fue el que jugamos en el primer tiempo. Es la verdad. Tratamos presionar tras pérdida, ser muy intensos para hacernos sentir y atacarlos. Nos faltó tranquilidad en la definición y por suerte encontramos el gol para reconstruir un poco”.

Sarmiento una nueva alternativa ofensiva en un momento clave del campeonato para Junior

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Con este triunfo, Junior no solo se mete en la pelea por la clasificación, sino que encuentra en Sarmiento una nueva alternativa ofensiva en un momento clave del campeonato.

El conjunto barranquillero se impuso con anotaciones de Teófilo Gutiérrez y Sarmiento, en un partido en el que supo capitalizar sus oportunidades y dar un paso importante en la tabla. El joven atacante, protagonista de la jornada, no ocultó su emoción tras el compromiso.

“Es una alegría inmensa marcar con el equipo del que soy hincha. Pero esto es solo el comienzo, hay que tomarlo con calma y seguir mejorando”, expresó Sarmiento, consciente de que su primer gol debe ser un impulso para consolidarse en el equipo profesional.

El delantero también destacó que este tanto representa un punto de inflexión en su carrera. “Tiene que ser un antes y un después, pero con tranquilidad y sabiendo que hay que trabajar cada día”, añadió.