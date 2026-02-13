Decisión en Junior tras derrota ante Once Caldas y en plenos carnavales

Junior de Barranquilla sufrió su segunda derrota en la Liga BetPlay al caer en condición de visita 1-2 ante Once Caldas en partido válido por la fecha 6.

Con este resultado, el conjunto 'rojiblanco' quedó con nueve puntos, después de tres celebraciones y dos juegos perdidos, por lo que se ubica en la séptima posición.

Lea también Once Caldas aguó al Junior en carnavales: victoria blanca por la mínima diferencia

Ahora, Junior se preparará para recibir a América de Cali en compromiso de la fecha 7.

Decisión en Junior tras derrota contra Once Caldas

Después de caer ante Once Caldas, el plantel de Junior regresó a la ciudad de Barranquilla con el objetivo de preparar el duelo contra América de Cali por la séptima fecha de la Liga BetPlay.

Teniendo en cuenta que la capital del departamento del Atlántico está en plenos carnavales, el cuerpo técnico del cuadro 'rojiblanco' estableció un plan de trabajo para garantizar la concentración del grupo de jugadores.

Y es que tras cumplir con la jornada de descanso, programada para este viernes 13 de febrero, se tienen previstos entrenamientos con todo el plantel el sábado 14, domingo 15 y lunes 16 de febrero.

Adicionalmente, se estableció que el lunes 16 de febrero se concentrará al grupo de jugadores que afrontará el partido contra América de Cali el miércoles 18 de febrero.

Lea también Alfredo Arias se desquitó con Once Caldas: hubiera deseado que siguieran por su mal momento

Con esta decisión Junior quiere garantizar la concentración y además mantener el ritmo de trabajo que ha venido adelantando el equipo barranquillero en la Liga BetPlay-I de 2026.

Próximos partidos de Junior

Fecha 7 - Miércoles 18 de febrero

Junior Vs América

Hora: 7:30 P.M.

Estadio Romelio Martínez

Fecha 8 - Domingo 22 de febrero

Santa Fe Vs Junior

Hora: 4:00 P.M.

Estadio El Campín

Fecha 9 - Viernes 27 de febrero

Jaguares Vs Junior

Hora: 6:20

Estadio Jaraguay