Deportes Tolima Vs Jaguares EN VIVO Liga BetPlay: - minuto a minuto y goles - fecha 14

Con la necesidad de sumar de a tres para mantenerse en la pelea por los cuadrangulares, Deportes Tolima definió su lista de convocados para enfrentar a Jaguares de Córdoba, este sábado 28 de marzo (6:10 p. m.) en el estadio Manuel Murillo Toro, por la fecha 14 de la Liga BetPlay 2026-I.

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El equipo de Córdoba vive una dura situación deportiva, Jaguares no gana desde la fecha 7, cuando enfrentó a Santa Fe y lo derrotó 3-1 en condición de local, luego de esto han sido todas derrotas, hasta la fecha 13, donde empató 1-1 con Águilas Doradas.

Deportes Tolima enfrenta el compromiso con novedades importantes, en medio de una temporada marcada por las lesiones

El conjunto ‘Pijao’, actualmente octavo en la tabla con 20 puntos y un partido pendiente, buscará hacerse fuerte en casa en una seguidilla de tres encuentros consecutivos como local. El reciente triunfo ante Fortaleza (2-0) y el empate frente a Boyacá Chicó (1-1) mantienen al equipo en zona de clasificación, aunque con la obligación de sostener el rendimiento.

Entre las principales novedades se destacan los regresos del arquero Neto Volpi y del extremo Éver Valencia. Este último superó una lesión muscular sufrida a inicios de marzo ante Atlético Nacional, que lo dejó fuera de compromisos clave, incluyendo la serie internacional frente a O’Higgins. Su retorno representa una alternativa ofensiva importante para el cuerpo técnico.

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No obstante, también hay ausencias sensibles. Elan Ricardo presenta molestias en el muslo posterior izquierdo, mientras que Jersson González está bajo manejo preventivo de cargas. Por su parte, Cristian Trujillo ya retomó entrenamientos, aunque no fue incluido en la convocatoria.

En la lista de 18 jugadores también resalta la presencia del lateral Cristian Arrieta, así como las salidas de Gali Balanta y los juveniles Erik Álvarez, Nílder Zapata y Yímar Parra. Tolima enfrentará a un Jaguares urgido de resultados, que atraviesa una crisis deportiva y lucha por salir del fondo de la tabla. Para ver el partido EN VIVO la transmisión está a cargo de Win Sports +. Para detalles e información online en Deportes RCN.