Estrena cargo en el FPC: Equipo de la Liga Betplay apuesta por Alexander Mejía

El ex futbolista Alexander Mejía comienza una nueva etapa en su carrera, ahora desde el banquillo, tras asumir como entrenador de las divisiones menores del Deportivo Cali. El exjugador, con amplia trayectoria en el fútbol profesional, explicó que su transición a la dirección técnica fue un proceso planificado y no una decisión apresurada.

Alex Mejía es el nuevo entrenador de las divisiones inferiores en el Deportivo Cali

El ex - volante de primera línea comenzará una nueva etapa dentro del fútbol colombiano, enfocada en la formación de jóvenes talentos dentro de uno de los clubes con mayor tradición en el desarrollo de futbolistas.

“Esto lo venía preparando a largo plazo. Sentía que todavía podía jugar un año más, pero no llegaron propuestas que fueran convenientes para mí y mi familia”, confesó Mejía, quien decidió enfocar sus esfuerzos en la formación y el estudio para consolidar su proyecto como entrenador.

Su camino comenzó en el fútbol formativo con experiencias en el Quindío, donde dirigió en categorías juveniles y en torneos de ascenso. Allí, logró resultados destacados que fortalecieron su perfil: “Clasificamos a torneos importantes y en Primera C estuvimos entre los mejores equipos, lo que habla de un trabajo positivo”, señaló.

Ese recorrido le abrió la puerta para trabajar con selecciones del Quindío, donde profundizó en el análisis individual de los jugadores. “Estudiamos sus falencias, sus virtudes y buscamos potenciarlas. Ese proceso fue clave para lo que quiero construir”, agregó.

La oportunidad de llegar al Deportivo Cali no la dudó. Mejía reconoció el valor de la cantera del club y el impacto que tiene a nivel nacional: “Es un proyecto que seduce. Las personas que lo lideran tienen ideas claras y eso me motivó a aceptar”, explicó.

Rafaael Dudamel y Alexander Mejía ya se reunieron para apoyar al primer equipo

Uno de los aspectos más relevantes de su llegada ha sido el diálogo con el técnico del primer equipo, Rafael Dudamel. Mejía destacó la apertura del entrenador venezolano para integrar procesos y fortalecer el desarrollo de los jóvenes: “Tuvimos una charla muy enriquecedora. Nos permitió ver entrenamientos, compartir ideas y alinear conceptos sobre lo que necesita el primer equipo”, afirmó.

El nuevo DT de las inferiores resaltó la importancia de esa sinergia para el crecimiento de los jugadores. “Yo le compartí lo que buscamos hacer y él lo que considera necesario reforzar. Eso ayuda a que los muchachos lleguen mejor preparados”, concluyó.