Deportivo Cali le ganó fichaje a Once Caldas; el jugador firmará contrato por 3 años

Continúan los movimientos en el presente mercado de fichajes de la Liga BetPlay, donde los clubes sacan sus chequeras pensando en contratar jugadores que les ayude a subir su rendimiento, uno de esos equipos que busca sumar refuerzos y ser protagonista en las competencias del 2026 es el Deportivo Cali.

El equipo ‘azucarero’ dirigido por el técnico Alberto Gamero, que hace un par de días había anunciado el acuerdo con el delantero Juan Ignacio Dinenno, realizó un nuevo anuncio informando a a la opinión pública acerca de un nuevo fichaje.

Deportivo Cali suma un fichaje que ilusiona a la hinchada

El conjunto verde de la ciudad de Cali sigue conformando su nómina para lo que será la siguiente temporada, por eso, se han fijado en un elemento muy interesante que se ha destacado con Fortaleza en este 2025.

Se trata del volante de primera línea, Ronaldo Pájaro, jugador de apenas 23 años que supo vestir el brazalete de capitán en el equipo de los ‘Amix’ y que mostró grandes habilidades jugando para el conjunto bogotano, aportando en gran medida a la buen campaña realizada por el conjunto de la capital del país, que recordemos avanzó a los cuadrangulares en la más reciente Liga BetPlay.

El 'azucarero' le ganó la pulseada al Once Caldas

Este futbolista que jugaba en Fortaleza desde el 2020, también estaba siendo considerado por el Once Caldas y el equipo blanco de Manizales estaba en conversaciones con Fortaleza para concretar el fichaje, sin embargo, Deportivo Cali irrumpió y logró llegar a un acuerdo con el jugador y el club bogotano.

Así lo confirmó el periodista Mariano Olsen de Win Sports, asegurando que el equipo ‘azucarero’ ha comprado el 50 % de la ficha de Ronaldo Pájaro, quien a falta de exámenes médicos jugará en el Deportivo Cali tras firmar un contrato por los próximos tres años.