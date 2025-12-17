Gamero tiene fichaje estrella en el Cali; llegará referente de selección sudamericana

El Deportivo Cali anunció recientemente y de manera oficial el acuerdo con el arquero Pedro Gallese, reconocido guardameta de la Selección de Perú que a falta de exámenes médicos firmará contrato con el equipo 'azucarero’ por los próximos dos años.

El conjunto dirigido por el técnico Alberto Gamero sorprende con esta noticia, pues no habían llegado reportes de la intención de adquirir un arquero de tal envergadura, quien recordemos tiene 35 años y ha disputado con la camiseta de su selección varios procesos mundialistas, siendo titular y jugando en el campeonato de Rusia 2018.

Arquero de selección sudamericana llegará al Deportivo Cali

El equipo que ya tiene en sus filas al portero Alejandro Rodríguez, quien a sus 24 años se logró asentar como titular indiscutible del Cali con grandísimas actuaciones, ahora tendrá una difícil competencia a su lado, pues Pedro Gallese tiene la experiencia y la trayectoria para defender el arco de cualquier equipo en el fútbol colombiano.

Se espera que en las próximas horas el arquero peruano llegue a territorio caleño para completar su proceso de incorporación al Deportivo Cali, un guardameta que a parte de ser un referente de la ‘Bicolor’, ha tenido paso por clubes de su país y del extranjero.

La trayectoria y el palmarés de Pedro Gallese

Gallese ha militado en equipos como Universidad de San Martín, Juan Aurich, Alianza Lima y en el exterior defendiendo el arco del Veracruz de México y más recientemente en el Orlando City de la MLS, conjunto que lo fichó en el 2020 y que ahora en este mercado de fichajes sale como agente libre tras no renovar su contrato con el cuadro morado de la Florida.

Dentro de su palmarés, se destacan varios títulos obtenidos con la Universidad de San Martín en el fútbol peruano, logrando 4 trofeos de liga, además, con Alianza Lima también celebró un campeonato local, mientras que con el Orlando City levantó la US Open Cup en 2022.



