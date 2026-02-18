¿Quién es el mejor vestido del Bayern Múnich? "Luchito, Luchito"

El colombiano Luis Díaz vive un nuevo capítulo en su carrera tras su llegada al FC Bayern Múnich y no oculta su satisfacción por compartir vestuario con figuras como Harry Kane y Michael Olise. En entrevista exclusiva con Sky Sport, el atacante aseguró que desde el primer contacto del club bávaro tuvo claro que quería asumir el reto en Múnich. El colombiano pasó un gran momento y dejó en evidencia el que le mejor vestido del equipo es el “Luchito”.

Primeros seis meses de Lucho en Bayern: "Mi familia y yo hemos sido recibidos de maravilla"

El periodista Kerry Hau hizo una breve descripción de la entrevista al colombiano: “El alemán es brutal. Es imposible aprenderlo. A pesar de ello, Luis Díaz se siente como en casa en el FC Bayern. Esto se lo debe a Vincent Kompany, al equipo y a la gran gente humilde y del club: "Mi familia y yo hemos sido recibidos de maravilla”.

“Fue una decisión para un equipo increíble y fantástico”, afirmó Díaz, quien destacó la infraestructura y el nivel del plantel como factores determinantes para firmar con el equipo. El guajiro reconoció que el idioma es el principal desafío para él y su familia, subrayó que se siente cada vez más cómodo y comprometido en retribuir la confianza depositada tras su salida del Liverpool FC.

Sobre Kane, el guajiro fue contundente: “Es una máquina”. Destacó su movilidad, disciplina y capacidad goleadora, cualidades que, según dijo, se valoran aún más al compartir el día a día. De Olise resaltó su talento en el uno contra uno y su inteligencia táctica.

Respecto a los 70 millones de euros que marcó su traspaso, Díaz aseguró que nunca se dejó presionar por la cifra: “Lo importante siempre ha sido el equipo”.

El colombiano tuvo una entrevista bastante larga con Sky Sports Alemania, publicaron este martes extractos de la entrevista y este miércoles la lanzaron de manera oficial en la aplicación del medio, por supuesto con algunas restricciones para diferentes países del mundo.

Luis Díaz tuvo un momento tranquilo durante la entrevista con Sky Sports Alemania: "me gusta el estilo de Michael"

La charla con Lucho tuvo momentos distendidos, en donde le preguntaron por sus palabras favoritas, a lo que el guajiro se echó a reír con motivo de su pronunciación y acoplamiento con el idioma.

Mejor DJ en el vestuario del Bayern Munich: “Fonsi y Michael”. El atacante de la Selección Colombia no dudó cuando preguntaron por el mejor vestido: “Luchito, Luchito, Luchito… mentira. Hay varios, me gusta el estilo de Michael (Olise). Jonathan también tiene estilo y Luchito, Luchito”.